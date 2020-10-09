Лукашенко раскрыл свое участие в побеге Тихановской в Литву

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Александр Лукашенко, лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил, что Светлана Тихановская плакала и благодарила его Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA
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Протесты в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что помог своей сопернице по президентской гонке Светлане Тихановской сбежать в Литву. Об этом глава государства рассказал на совещании по актуальным вопросам.

«Мы под охраной, по ее желанию вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 $ тысяч», — приводит слова Лукашенко RNS. Оппозиция хотела сделать из нее «сакральную жертву», уточнил президент.

Глава Беларуси уверяет, что Тихановскую даже сопровождали люди, о которых она сама попросила. На ее защиту были брошены 120 силовиков, уверяет президент. В конце оппозиционерка благодарила Лукашенко и плакала у него на шее, подчеркнул Лукашенко. Однако в итоге Тихановскую начали контролировать литовские спецслужбы, объяснил глава республики.

Протесты в Беларуси начались 9—10 августа, после победы на президентских выборах Александра Лукашенко. Он набрал 80% голосов. Его соперница Светлана Тихановская получила только 10% голосов. Митинги закончились массовыми задержаниями и избиениями со стороны силовиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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