19 октября 2020

Поклонская отреагировала на отлучение схимонаха Сергия от церкви

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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, портрет, поклонская наталья
Наталья Поклонская отреагировала на отлучение Сергия от церкви Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на отлучение схимонаха Сергия от церкви. Ранее такое решение принял церковный суд Екатеринбурга.

В беседе с радиостанцией «Говорт Москва» парламентарий, как отмечается, дала понять, что не намерена высказывать сочувствие Сергию или согласия с предстоятелем. «Сами пусть разбираются», — сказала Поклонская.

Ранее на сайте Московского патриархата появилось сообщение, что святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия. Он признан виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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