Наталья Поклонская отреагировала на отлучение Сергия от церкви Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на отлучение схимонаха Сергия от церкви. Ранее такое решение принял церковный суд Екатеринбурга.

В беседе с радиостанцией «Говорт Москва» парламентарий, как отмечается, дала понять, что не намерена высказывать сочувствие Сергию или согласия с предстоятелем. «Сами пусть разбираются», — сказала Поклонская.

Ранее на сайте Московского патриархата появилось сообщение, что святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия. Он признан виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов.