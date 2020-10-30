Самое важное в России и в мире на 30 октября. Собянин призвал регионы к новым ограничениям, Европа объявила жесткий карантин, в РФ ввели еще один запрет

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Евросоюз, евросоюз, граница германии
Страны Евросоюза на экстренной видеоконференции приняли решение ввести жесткий карантин на территории ЕС Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Собянин провел закрытое совещание с губернаторами — Евросоюз уходит на жесткий карантин — Армения ждет поддержки от российской армии — в Таджикистане прошла инаугурация президента — Лукашенко призвал к жесткому подавлению протестов. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 30 октября — в обзоре URA.RU:

Собянин посоветовал переходить на онлайн и назвал условия предоставления вакцины регионам

Страны Европы вводят годовой карантин и отказываются от российской вакцины

В Турции произошло землетрясение

Армения рассчитывает на военную поддержку России

Лукашенко призвал силовиков к жестким действиям

  • Силовики в Белоруссии будут решительно действовать по отношению к тем, кто выходит на акции протеста. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с коллективом МВД.

В Таджикистане прошла инаугурация президента

В России вступил в силу новый запрет

У посольства Франции в Москве задержаны протестующие

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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