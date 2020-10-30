Страны Евросоюза на экстренной видеоконференции приняли решение ввести жесткий карантин на территории ЕС Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Собянин провел закрытое совещание с губернаторами — Евросоюз уходит на жесткий карантин — Армения ждет поддержки от российской армии — в Таджикистане прошла инаугурация президента — Лукашенко призвал к жесткому подавлению протестов. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 30 октября — в обзоре URA.RU:

Собянин посоветовал переходить на онлайн и назвал условия предоставления вакцины регионам

Регионы должны подумать о переходе на дистанционный режим работы. Такую меру посоветовал 30 октября мэр Москвы Сергей Собянин на заседании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

Также Собянин заявил, что регионам нужно предоставить данные о возможности хранения вакцины от коронавируса в больших масштабах.

Препарат «Авифавир» для лечения коронавируса будет бесплатным. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Страны Европы вводят годовой карантин и отказываются от российской вакцины

Жесткий карантин, который может продлиться до конца 2021 года, вводится в странах Евросоюза. Об этом договорились лидеры стран ЕС на экстренной видеоконференции.

Страны Евросоюза никогда не будут использовать российские и китайские вакцины от коронавируса. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6 балла, после чего город Измир накрыло цунами. Сейчас в месте ЧП могут находиться около 100 российских туристов.

Армения рассчитывает на военную поддержку России

Конфликт в Нагорном Карабахе будет быстрее разрешен, если в нем будет участвовать российская армия. Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В Карабахе убит лидер оппозиционных сирийских группировок Хусейн Або.

Лукашенко призвал силовиков к жестким действиям

Силовики в Белоруссии будут решительно действовать по отношению к тем, кто выходит на акции протеста. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с коллективом МВД.

В Таджикистане прошла инаугурация президента

Во Дворце наций столицы Таджикистана Душанбе 30 октября вступил в должность переизбранный на пятый срок президент Эмомали Рахмон.

В России вступил в силу новый запрет

С 30 октября в России запрещается курение кальяна и электронных сигарет в общественных местах. Ограничение распространяется и на заведения общественного питания — они могут получить штраф до 40 тысяч рублей.

У посольства Франции в Москве задержаны протестующие

У французского посольства в Москве, где проходила акция мусульман, недовольных словами президента Франции Эммануэля Макрона, силовики задержали участников протеста.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в оскорблении всех мусульман. Об этом он написал в Instagram.