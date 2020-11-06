06 ноября 2020

Названо главное место для заражения коронавирусом

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Авария, троллейбус проткнул штангой лобовое стекло автобусу. Челябинск, троллейбус, дтп, автобус, авария
Самая высокая вероятность заразиться COVID-19 — в общественном транспорте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Чаще всего люди заражаются коронавирусной инфекцией в общественном транспорте. Этой информацией поделилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Самые опасные места — там, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга. Чаще всего люди заражаются в транспорте», — пишет агентство ТАСС со ссылкой на интервью Поповой в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

В России был зафиксирован абсолютный рекорд по количеству заболевших 6 ноября. Так, за сутки выявили 20 582 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, напоминает издание RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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