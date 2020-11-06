Названо главное место для заражения коронавирусом

Чаще всего люди заражаются коронавирусной инфекцией в общественном транспорте. Этой информацией поделилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Самые опасные места — там, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга. Чаще всего люди заражаются в транспорте», — пишет агентство ТАСС со ссылкой на интервью Поповой в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
В России был зафиксирован абсолютный рекорд по количеству заболевших 6 ноября. Так, за сутки выявили 20 582 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, напоминает издание RT.
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