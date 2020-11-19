Большой грузовик въехал прямо в толпу протестующих в столице Армении. О пострадавших пока не сообщается.
«В Ереване авто въехало в участников акции протеста», — пишет telegram-канал Life Shot. Водитель сначала приостановился, видя, что люди преграждают ему дорогу, но потом решил протаранить протестующих.
Одну девушку из-за машины повалило на землю. Пока неизвестно, получила ли она какие-то травмы. Злоумышленник поспешил уехать с места преступления.
Протесты в Ереване начались после принятия мирного соглашения с Азербайджаном по Нагорному Карабаху. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который подписал «проигрышный», как считают протестующие, договор. Пашиняна из-за этого соглашения даже пытались убить, пишет агентство Nation news. Ситуация в Карабахе обострилась 27 сентября после взаимного обвинения стран — Армении и Азербайджана — в нападениях.
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