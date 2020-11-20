20 ноября 2020

Дизайнер Плейн заявил, что Рудковская использовала его для пиара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дизайнер Филипп Плейн заявляет, что между ним и Яной Рудковской была только дружба Фото: скрин YouTube-канала «А поговорить?»

Дизайнер Филипп Плейн считает, что с продюсером Яной Рудковской у них была дружба, которую Яна могла представлять прессе, как отношения. Делал она это для пиара. Кроме того, это помогало при разводе с мужем.

«Однозначно, это была дружба, потому что ей нужна была поддержка в очень сложный период ее жизни, она тогда разводилась с мужем. Там был очень богатый и очень влиятельный муж и, чтобы противостоять ему, требовались силы, нервы и авторитет. Она не сдавалась, сражалась за свои права, но для этого нужно было привлекать определенное внимание прессы, это помогало ее делу, иначе, возможно, она бы не выиграла», — пояснил дизайнер в интервью на YouTube-канале «А поговорить?»

При этом ранее Яна Рудковская в интервью на YouTube-канале «Super» сказала, что Плейн за ней ухаживал и летал специально к ней в Москву. Помимо этого, звезда сама к нему летала и даже была знакома с его родителями.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...