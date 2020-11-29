Родители яамльских школьников будут сами решать, в каком формате будут учиться их дети
Ограничения продлены до 15 января — школьники смогут остаться на дистанте — чиновников лишили премий — водители начали незаконно ездить по ледовой переправе. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 30 ноября — в обзоре URA.RU:
На Ямале продлены ограничения
- В округе до 15 января 2021 года продлены ограничения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Школьники смогут остаться на дистанционном обучении
- Родители ямальских школьников смогут сами решать, оставить ли детей на обучении из дома даже после всеобщей отмены дистанта с 1 декабря. Такое решение приняли в оперштабе.
Чиновников ЯНАО оставили без премий
- Губернатор Дмитрий Артюхов подписал бюджет округа на 2021 год, где не оказалось выделенных средств на премии для чиновников. По словам инсайдеров, в основном, к этому негативно отнеслись госслужащие, которые давно работают в правительстве, привыкшие к доплатам.
- Однако, остальным работникам бюджетной сферы заработную плату проиндексируют на 4%.
Автомобилисты ЯНАО начали незаконно пользоваться зимником
- Водители начали выезжать на ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги, несмотря на то, что ее еще не открыли официально.
Подписывайтесь на URA.RU в