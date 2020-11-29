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Самое актуальное в ЯНАО на 30 ноября. В округе продлен карантин, чиновников лишили премий, школьников могут оставить на онлайн-обучении

© Служба новостей «URA.RU»
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Родители яамльских школьников будут сами решать, в каком формате будут учиться их дети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ограничения продлены до 15 января — школьники смогут остаться на дистанте — чиновников лишили премий — водители начали незаконно ездить по ледовой переправе. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 30 ноября — в обзоре URA.RU:

На Ямале продлены ограничения

  • В округе до 15 января 2021 года продлены ограничения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Школьники смогут остаться на дистанционном обучении

  • Родители ямальских школьников смогут сами решать, оставить ли детей на обучении из дома даже после всеобщей отмены дистанта с 1 декабря. Такое решение приняли в оперштабе.

Чиновников ЯНАО оставили без премий

  • Губернатор Дмитрий Артюхов подписал бюджет округа на 2021 год, где не оказалось выделенных средств на премии для чиновников. По словам инсайдеров, в основном, к этому негативно отнеслись госслужащие, которые давно работают в правительстве, привыкшие к доплатам.
  • Однако, остальным работникам бюджетной сферы заработную плату проиндексируют на 4%.

Автомобилисты ЯНАО начали незаконно пользоваться зимником

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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