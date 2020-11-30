Пашинян отметил визит в Москву. До этого он раскрыл детали секретных переговоров с Путиным

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, красная лента, кремль, манежная площадь, троицкая башня кремля, москва
Никол Пашинян собирался посетить Москву в начале декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отменил намеченный на декабрь визит в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

«Пашинян отменил визит в Москву. Решение принято в связи с тем, что заседание Евразийского межправительственного совета 4 декабря и саммита глав стран ОДКБ пройдут в режиме видеоконференции», — приводит выдержку из сообщения «Национальная служба новостей».

До этого Пашинян рассказал в Facebook подробности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о перемирии в Нагорном Карабахе, передает телеканал 360. Политики обсуждали условия прекращения огня, в частности, передачу районов под контроль Азербайджана и ввод на территорию Карабаха российских миротворцев.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло в конце сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и начали активные боевые действия. В ноябре стороны заключили перемирие при участии России. В регион были направлены российские миротворцы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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