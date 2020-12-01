Сегодня, 2 декабря, — 357-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 267-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 322 056 (+26 402) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 20 980 (+298) инфицированных. Выздоровели 14 638 (+278) человек, умерли — 995 (+17), в том числе непосредственно от COVID-19 — 630 (+14 за сутки) человек.
Большую часть новых больных COVID-19 оставили лечиться дома.
В Пермском крае стали чаще умирать от COVID-19 и болезней, связанных с коронавирусом. Во второй половине ноября началось резкое увеличение смертности, но при этом число людей, проходящих лечение в больницах региона, практически не изменилось. Это может свидетельствовать о том, что болезнь стали переносить тяжелее, либо о том, что в больницах люди оказываются уже в тяжелом состоянии.
Коронавирус выявлен в 32 муниципалитетах Пермского края.
В Пермский край поступили бесплатные лекарства для врачей. Тысячу упаковок нового препарата «Арепливира» привезли в Пермь. Сообщается, что препарат может предотвратить переход заболевания в более тяжелую форму и ускоряет выздоровление. Еще семь тысяч упаковок препарата уже для обычных пациентов
Пермский политехнический университет отменил госэкзамены. Госэкзамены на период с ноября 2020 года по февраль 2021 года отменены для магистров, специалистов и бакалавров. Сейчас вуз продолжает обучение в смешанном формате. Теоретические занятия проходят дистанционно, практические — в корпусах вуза с соблюдением необходимых мер безопасности.
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