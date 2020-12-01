В Пермском крае за сутки выявили 298 случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 2 декабря, — 357-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 267-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 322 056 (+26 402) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 20 980 (+298) инфицированных. Выздоровели 14 638 (+278) человек, умерли — 995 (+17), в том числе непосредственно от COVID-19 — 630 (+14 за сутки) человек.

Большую часть новых больных COVID-19 оставили лечиться дома. Только 74 человека из 298 проходят лечение в условиях стационара, остальные — амбулаторно . Коэффициент распространения инфекции (Rt) за минувшие сутки практически не изменился и равен 1,008 (30 ноября — 1,01). Ежесуточный прирост больных составил 1,4%. Сейчас в больницах региона находится 2114 человек, из них 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Пермском крае стали чаще умирать от COVID-19 и болезней, связанных с коронавирусом. Во второй половине ноября началось резкое увеличение смертности, но при этом число людей, проходящих лечение в больницах региона, практически не изменилось. Это может свидетельствовать о том, что болезнь стали переносить тяжелее, либо о том, что в больницах люди оказываются уже в тяжелом состоянии.

Коронавирус выявлен в 32 муниципалитетах Пермского края. Больше всего случаев заболевания COVID-19 подтверждено в Перми — 152 случая. В Березниках выявлено 16 новых случаев коронавируса, столько же в Соликамске, а в Оханске — 10 случаев заражения. В Пермском районе, Чернушке, Очере, Чердыни, Кунгуре, Краснокамске, Березовке и Нытве выявлено от 5 до 8 новых случаев заражения коронавируса.

В Пермский край поступили бесплатные лекарства для врачей. Тысячу упаковок нового препарата «Арепливира» привезли в Пермь. Сообщается, что препарат может предотвратить переход заболевания в более тяжелую форму и ускоряет выздоровление. Еще семь тысяч упаковок препарата уже для обычных пациентов Пермский край купит у производителя почти за 33 миллиона рублей .

Пермский политехнический университет отменил госэкзамены. Госэкзамены на период с ноября 2020 года по февраль 2021 года отменены для магистров, специалистов и бакалавров. Сейчас вуз продолжает обучение в смешанном формате. Теоретические занятия проходят дистанционно, практические — в корпусах вуза с соблюдением необходимых мер безопасности.