Юрист: из-за коронавируса появился новый способ обмана россиян

В России выявлен новый способ обмана россиян, болеющих коронавирусом. Об уловке рассказала адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева.
Как рассказала юрист, мошенники в телефонных разговорах представляются сотрудниками государственных структур и обманными путями получают персональные данные россиян. После этого на жертв преступной схемы оформляется кредит. Как пояснила Ермолаева, в таких ситуациях необходимо немедленно обратиться в кредитную организацию, а также написать заявление в полицию, пишет издание «Прайм».
В начале декабря россиян предупредили об опасности оплаты электронных квитанций за услуги ЖКХ. По словам исполнительного директора «Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ» Веры Москвиной, мошенники выманивают у россиян данные банковских карт с помощью фальшивых квитанций с долгами за коммунальные услуги. «Нужно смотреть, откуда пришла квитанция, был ли это официальный сервис или нет», — цитирует Москвину агентство Nation News.