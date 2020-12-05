05 декабря 2020

Юрист: из-за коронавируса появился новый способ обмана россиян

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Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, карантинный центр
Россиянам, находящимся на больничном, все чаще звонят мошенники Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России выявлен новый способ обмана россиян, болеющих коронавирусом. Об уловке рассказала адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева.

Как рассказала юрист, мошенники в телефонных разговорах представляются сотрудниками государственных структур и обманными путями получают персональные данные россиян. После этого на жертв преступной схемы оформляется кредит. Как пояснила Ермолаева, в таких ситуациях необходимо немедленно обратиться в кредитную организацию, а также написать заявление в полицию, пишет издание «Прайм».

В начале декабря россиян предупредили об опасности оплаты электронных квитанций за услуги ЖКХ. По словам исполнительного директора «Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ» Веры Москвиной, мошенники выманивают у россиян данные банковских карт с помощью фальшивых квитанций с долгами за коммунальные услуги. «Нужно смотреть, откуда пришла квитанция, был ли это официальный сервис или нет», — цитирует Москвину агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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