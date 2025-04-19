«Приготовили сорок военных»: Додик рассказал, как Британия хотела его ликвидировать

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик заявил, что Великобритания якобы готовит 40 военных, которые его ликвидируют при задержании. Он уточнил, что получил такую информацию от премьер-министра и трех президентов европейских государств, не став называть их имена.
«Мне сказали, что в БиГ было переброшено британское подразделение из 40 военнослужащих с приказом не задержать меня, а „грохнуть“ под предлогом „оказания сопротивления“, очевидно по мафиозному принципу: есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы. Они не отказались от этого, но молчат», — заявил Додик в интервью сербскому изданию «Вечерне новости». По его словам, западные политики предлагали ему уйти в сторону и отказаться от политической деятельности. На это он ответил, что не уйдет со своего поста ни при каком условии, даже если его задержат сотрудники стран НАТО.
Суд Боснии и Герцеговины 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений «высокого представителя в БиГ» и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на служебную деятельность, передает «Национальная служба новостей». 12 марта прокуратура республики предписала задержать Додика и других политиков, передает RT. Однако в Сербии назвали задержание политика невозможным. Уже 24 марта он участвовал в мероприятиях в Сербии, а на следующий день пограничная полиция начала расследование его пересечения границы, так как суд объявил его в розыск.
Тем не менее, 25 марта Додик смог посетить Израиль для конференции. В апреле он заявил, что Интерпол отказался преследовать его по политически мотивированному запросу суда Боснии и Герцеговины, и начал игнорировать нападки Сараево (столица Боснии и Герцеговины), передает ОТР.
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