Автоэксперт: за какое нарушение водители получают сразу 2 штрафа

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Клипарт по теме Видеонаблюдение. Пермь, камеры наблюдения
Вячеслав Субботин считает, что камеры не уменьшают частоту смертей на дорогах Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Российские автовладельцы получают два штрафа за одно и то же нарушение, когда съезжают на обочину. Об этом в беседе с URA.RU рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

«Водители, попавшие под дорожные камеры, могут быть оштрафованы одновременно за движение по обочине и за пересечение сплошной линии. Это прямое нарушение закона», — рассказал Субботин. По его словам, такие штрафы очень сложно оспорить, потому что процесс затягивается на долгое время.

Автоэксперт усомнился в эффективности дорожных камер. «Количество камер никак не коррелируется с количеством смертей на дорогах», — уверен Субботин. Несмотря на это, число камер в 2021 году увеличится. Субботин отметил, что они призваны увеличить приток средств в бюджет РФ.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал, что превышение скорости, за которое водитель получает штраф, может снизиться до 10 километров в час. Ранее руководитель федерации автовладельцев России Максим Едрышов рассказал, что дорожные камеры станут тщательнее следить за водителями, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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