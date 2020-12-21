21 декабря 2020

Путин повысил главу МЧС России в звании

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, зиничев евгений
Евгений Зиничев повышен в звании до генерала армии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин повысил в звании главу МЧС Евгения Зиничева. Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на портале правовой информации.

«Присвоить воинское звание генерала армии Зиничеву Евгению Николаевичу», — говорится в документе. Руководитель ведомства возглавил министерство в мае 2018 года. Тогда он был генерал-лейтенантом. В декабре того же года он был повышен до генерал-полковника.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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