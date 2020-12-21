Путин повысил главу МЧС России в звании

Евгений Зиничев повышен в звании до генерала армии
Президент России Владимир Путин повысил в звании главу МЧС Евгения Зиничева. Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на портале правовой информации.
«Присвоить воинское звание генерала армии Зиничеву Евгению Николаевичу», — говорится в документе. Руководитель ведомства возглавил министерство в мае 2018 года. Тогда он был генерал-лейтенантом. В декабре того же года он был повышен до генерал-полковника.
Подписывайтесь на URA.RU в