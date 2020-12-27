Назван провоцирующий COVID фактор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 28 декабря, — 387-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 303-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 417 853, достигнув отметки в 81 121 778. Выздороветь из них удалось 57 182 726 пациентам (+384 661). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 771 648 человек (+7 033).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 19 567 784 человек. Следом идут Индия (10 208 725) и Бразилия (7 484 285). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 050 248 инфицированных.

Вакцина и лекарство

Президент России Владимир Путин в ближайшее время пройдет вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер ждал завершения формальных вопросов.

В Москве объявили о начале вакцинации пожилых людей. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Глава города назвал новость о том, что гражданам старшего возраста разрешили ставить вакцину, отличной, поскольку эта группа населения тяжелее всех переносит инфекцию.

Центр имени Гамалеи получит грант на разработку нового препарата для лечения COVID. Его аналогом лечился президент США Дональд Трамп. Планируется, что к концу следующего года или даже к осени будут оглашены первые результаты.

Ситуация в России

Новый «британский» штамм коронавируса в настоящий момент отсутствует в России . Академик РАН Вадим Покровский спрогнозировал спад пандемии COVID-19 в 2021 году, но человечество, по его словам, в будущем году не справится с распространением туберкулеза, ВИЧ-инфекции и малярии.

Зимний холод может стать фактором, который провоцирует коронавирусную инфекцию. Как отметил медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али, защитные и адаптационные резервы организма при любом похолодании ослабевают. Если в обычной ситуации человек мог, например, избежать заражения при контакте с больным, то похолодание увеличивает такой риск, объяснил медик.

Постояльцам гостиниц Подмосковья, начиная с понедельника, 28 декабря, нужно предъявлять справку об отрицательном тесте COVID-19. Вступило в силу соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева. Норма будет действовать до 15 января.

Ситуация в мире

Граждане Польши после рождественских праздников будут жить в режиме общенационального карантина. Он вводится в понедельник и будет действовать три недели. На данный момент масочный режим введен по всей стране, все школьники обучаются в дистанционном формате, заведения общепита работают только на вынос. С 28 декабря на территории республики закрываются все гостиницы, курорты и магазины. Купить можно будет только продукты и медикаменты. По словам министра здравоохранения Польши Адама Недзельского, если не принять такие меры, может наступить третья волна эпидемии.

Первые случаи заболевания южноафриканским штаммом COVID-19 зафиксированы в Швейцарии. Об этом сообщили в воскресенье, 27 декабря, в Федеральном офисе общественного здравоохранения. В сообщении уточняется, что один из двух заразившихся новым штаммом сейчас находится во Франции. Второй больной выявлен в кантоне Швиц.