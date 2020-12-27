Сегодня, 28 декабря, — 387-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 303-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 417 853, достигнув отметки в 81 121 778. Выздороветь из них удалось 57 182 726 пациентам (+384 661). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 771 648 человек (+7 033).
Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 19 567 784 человек. Следом идут Индия (10 208 725) и Бразилия (7 484 285). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 050 248 инфицированных.
Вакцина и лекарство
Президент России Владимир Путин в ближайшее время пройдет вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер ждал завершения формальных вопросов.
В Москве объявили о начале вакцинации пожилых людей. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Глава города назвал новость о том, что гражданам старшего возраста разрешили ставить вакцину, отличной, поскольку эта группа населения тяжелее всех переносит инфекцию.
Центр имени Гамалеи получит грант на разработку нового препарата для лечения COVID. Его аналогом лечился президент США Дональд Трамп. Планируется, что к концу следующего года или даже к осени будут оглашены первые результаты.
Ситуация в России
Новый «британский»
Зимний холод может стать фактором, который провоцирует коронавирусную инфекцию. Как отметил медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али, защитные и адаптационные резервы организма при любом похолодании ослабевают. Если в обычной ситуации человек мог, например, избежать заражения при контакте с больным, то похолодание увеличивает такой риск, объяснил медик.
Постояльцам гостиниц Подмосковья, начиная с понедельника, 28 декабря, нужно предъявлять справку об отрицательном тесте COVID-19. Вступило в силу соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева. Норма будет действовать до 15 января.
Ситуация в мире
Первые случаи
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