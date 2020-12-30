Захарова назвала самое красивое для себя место в мире

Мария Захарова считает самым красивым местом Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает самым красивым местом в мире Москву. Об этом она рассказала в интервью 30 декабря.

«Ночная Москва, обожаю… И гуляю, и езжу, и сама, и не сама, и в компаниях. Просто очень люблю ночную Москву», — сказала Захарова, отвечая на вопрос ведущей программы на YouTube-канале RTVI, какое место в мире она любит больше всего.

Говоря о новогодних пожеланиях, представитель министерства пожелала себе исполнения желаний, которые пошли бы ей на пользу.