30 декабря 2020

Захарова назвала самое красивое для себя место в мире

© Служба новостей «URA.RU»
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Медиа-форум
Мария Захарова считает самым красивым местом Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает самым красивым местом в мире Москву. Об этом она рассказала в интервью 30 декабря.

«Ночная Москва, обожаю… И гуляю, и езжу, и сама, и не сама, и в компаниях. Просто очень люблю ночную Москву», — сказала Захарова, отвечая на вопрос ведущей программы на YouTube-канале RTVI, какое место в мире она любит больше всего.

Говоря о новогодних пожеланиях, представитель министерства пожелала себе исполнения желаний, которые пошли бы ей на пользу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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