Россияне, арестованные на Шри-Ланке за сбор насекомых, освобождены

Двое россиян, задержанных на Шри-Ланке за незаконный сбор насекомых, вернулись в Россию. МИД РФ выразил благодарность судебным органам Шри-Ланки за их освобождение.
«Вынесено гуманное решение, позволившее российским гражданам, выплатив штраф, возвратиться в Россию после более чем годового ареста», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале. Там добавили, что в августе 2024 года на территории заповедника Синхараджа правоохранительными органами Шри-Ланки были задержаны граждане России. Основанием для задержания послужило обвинение в незаконном сборе насекомых и других редких представителей местной фауны.
По данным официальных источников, освобождение граждан стало возможным после повторного рассмотрения их дела судебными инстанциями островного государства. При принятии решения были учтены настойчивые ходатайства российского посольства и личное обращение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к главе МИД Шри-Ланки.
Российская сторона выразила признательность судебным органам Шри-Ланки за объективное рассмотрение данного дела. Одновременно в ведомстве напомнили соотечественникам о необходимости строго соблюдать местное законодательство при нахождении за рубежом.
