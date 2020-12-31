S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на PlayStation 5

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игровая приставка SONY PS5. Челябинск, sony playstation, сони плейстэйшн, игровая приставка, консоль, ps5
В GSC Game World рассказали, на каких платформах выйдет S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вторая часть шутера S.T.A.L.K.E.R. не будет продаваться на консолях PlayStation. Об этом сообщил PR-специалист студии GSC Game World.

«Только PC и Xbox Series X/S», — написал он в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей. Согласно этим данным, игра не появится на консолях прошлого поколения Playstation и Xbox.

Ранее на youtube-канале IGN появился тизер геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2. Выход игры запланирован на 2021 год. В России возник дефицит PlayStation 5. В страну ввезли всего 15 тысяч консолей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...