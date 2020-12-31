S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на PlayStation 5

В GSC Game World рассказали, на каких платформах выйдет S.T.A.L.K.E.R. 2
Вторая часть шутера S.T.A.L.K.E.R. не будет продаваться на консолях PlayStation. Об этом сообщил PR-специалист студии GSC Game World.
«Только PC и Xbox Series X/S», — написал он в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей. Согласно этим данным, игра не появится на консолях прошлого поколения Playstation и Xbox.
Ранее на youtube-канале IGN появился тизер геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2. Выход игры запланирован на 2021 год. В России возник дефицит PlayStation 5. В страну ввезли всего 15 тысяч консолей.
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