Аналитик оценил отказ от сертификации «Северного потока — 2»

Отказ норвежской компании Det Norske Veritas (DNV GL) сертифицировать газопровод «Северный поток-2» после завершения его строительства, вероятнее всего, не обернется срывом проекта. Такое мнение в беседе с журналистами выразил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Судя по опыту предыдущих американских санкций в отношении проекта, по его мнению, на европейские компании рассчитывать не стоит. Они не станут нарушать прямой запрет. При этом, как считает эксперт, стороны найдут выход из ситуации.
«Потому что со стороны Евросоюза подобных ограничений нет: они не запрещают никому ничего сертифицировать. Я думаю, что скорее будет обсуждаться вопрос, когда российская компания получает все необходимые лицензии и документы, что она способна сертифицировать подобные проекты, такие как „Северный поток— 2“, и именно она выдаёт сертификаты», — сказал Юшков в беседе с RT.
Ранее стало известно, что норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток-2». Решение объясняется угрозой санкций со стороны США.
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