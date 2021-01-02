Окончание строительства «Северного потока-2» под угрозой срыва. Из проекта вышел ключевой игрок

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Норвежская компания DNV GL не будет сертифицировать газопровод Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток-2». Решение объясняется угрозой санкций со стороны США.

«Из проекта „Северный поток-2“ выходит один из ключевых игроков: норвежская компания DNV GL», — пишет РБК. До этого организация уже отказывалась сертифицировать суда, задействованные в строительстве газопровода.

«Северный поток-2» не получится ввести в эксплуатацию без сертификации, отмечает издание. Найти нового партнера будет сложно из-за нового оборонного бюджета США на 2021 год. Он предусматривает санкции против тех, кто участвует в строительстве газопровода.

Проект оборонного бюджета США был одобрен Сенатом 1 января, передает RT. Помимо санкций против участников «Северного потока-2», он запрещает сотрудничество между российскими и американскими военными и обязывает ЦРУ предоставить доклад о коррупции в РФ. Обсуждая документ, политологи разошлись во мнениях, насколько он опасен для России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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