Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток-2». Решение объясняется угрозой санкций со стороны США.
«Из проекта „Северный поток-2“ выходит один из ключевых игроков: норвежская компания DNV GL», — пишет РБК. До этого организация уже отказывалась сертифицировать суда, задействованные в строительстве газопровода.
«Северный поток-2» не получится ввести в эксплуатацию без сертификации, отмечает издание. Найти нового партнера будет сложно из-за нового оборонного бюджета США на 2021 год. Он предусматривает санкции против тех, кто участвует в строительстве газопровода.
Проект оборонного бюджета США был одобрен Сенатом 1 января, передает RT. Помимо санкций против участников «Северного потока-2», он запрещает сотрудничество между российскими и американскими военными и обязывает ЦРУ предоставить доклад о коррупции в РФ. Обсуждая документ, политологи разошлись во мнениях, насколько он опасен для России.
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