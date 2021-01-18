18 января 2021

Девочка из Екатеринбурга победила в престижном конкурсе красоты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ММКФ. Вечер Благотворительного фонда «Русский Силуэт» – «Большое кино. Звезды для звезд». Москва , зайцев вячеслав
Приз девочке вручил модельер Вячеслав Зайцев Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Десятилетняя жительница Екатеринбурга Диана Первых завоевала гран-при «WORLD BEAUTY 2021», который прошел в Москве. О победе в конкурсе, который организовал модельер Вячеслав Зайцев, рассказала сама юная модель в своем Instagram.

«Вчера на фестивале „WORLD BEAUTY 2021“, который проходил в Москве в шикарном ресторане „Яръ“, я получила премию Вячеслава Зайцева в номинации „Лучшая детская модель“. Сам мэтр отечественной моды Вячеслав Михайлович вручил мне статуэтку и диплом», — написала Диана.

Диана поблагодарила организаторов конкурса. «Я с достоинством буду носить этот титул, и я очень счастлива, что мои мама и папа вновь будут гордиться мной!» — написала она.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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