Челябинка, ставшая миллиардным пассажиром электричек, год будет ездить бесплатно

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Челябинке предстоит год бесплатных поездок
Челябинке предстоит год бесплатных поездок Фото:

Миллиардным пассажиром 2024 года в пригородном сообщении на российских железных дорогах стала Дайана Смальцер из Челябинска. Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, весь 2025 год она будет ездить на пригородных поездах бесплатно.

«Пассажирке вручили сертификат на поездки в пригородных поездах Свердловской пригородной компании в течение всего 2025 года. Также ей подарили сертификат на выходные на горнолыжном курорте „Солнечная долина“ в Миассе, включающий проживание на двух человек, посещение термальных источников и спа, ски-пассы, а также памятные подарки», — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Счастливый билет Смальцер приобрела на электропоезд «Ласточка» сообщением Челябинск — Магнитогорск до станции Карталы. Дайана со своей семьей часто путешествует пригородными поездами по области и очень ценит «Ласточки».

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Миллиардным пассажиром 2024 года в пригородном сообщении на российских железных дорогах стала Дайана Смальцер из Челябинска. Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, весь 2025 год она будет ездить на пригородных поездах бесплатно. «Пассажирке вручили сертификат на поездки в пригородных поездах Свердловской пригородной компании в течение всего 2025 года. Также ей подарили сертификат на выходные на горнолыжном курорте „Солнечная долина“ в Миассе, включающий проживание на двух человек, посещение термальных источников и спа, ски-пассы, а также памятные подарки», — сообщили в пресс-службе ЮУЖД. Счастливый билет Смальцер приобрела на электропоезд «Ласточка» сообщением Челябинск — Магнитогорск до станции Карталы. Дайана со своей семьей часто путешествует пригородными поездами по области и очень ценит «Ласточки».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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