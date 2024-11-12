Челябинка, ставшая миллиардным пассажиром электричек, год будет ездить бесплатно

Миллиардным пассажиром 2024 года в пригородном сообщении на российских железных дорогах стала Дайана Смальцер из Челябинска. Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, весь 2025 год она будет ездить на пригородных поездах бесплатно.
«Пассажирке вручили сертификат на поездки в пригородных поездах Свердловской пригородной компании в течение всего 2025 года. Также ей подарили сертификат на выходные на горнолыжном курорте „Солнечная долина“ в Миассе, включающий проживание на двух человек, посещение термальных источников и спа, ски-пассы, а также памятные подарки», — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
Счастливый билет Смальцер приобрела на электропоезд «Ласточка» сообщением Челябинск — Магнитогорск до станции Карталы. Дайана со своей семьей часто путешествует пригородными поездами по области и очень ценит «Ласточки».
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