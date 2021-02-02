Кипр откажется от программы «золотых паспортов»

Власти Кипра не будут возобновлять программу «золотых паспортов». Об этом объявил президент островной республики Никос Анастасиадис.
«Золотой паспорт» — это документ, который позволяет его владельцу иметь гражданство страны, в которую он инвестировал два миллиона евро. Анастасиадис исключил, что Кипр вернется к этой программе. «Нет. Будут другие стимулы для инвестиций, но не натурализация», — приводит ТАСС заявление президента Кипра.
Сейчас специальная комиссия расследует скандал вокруг злоупотреблений инвестиционной паспортной программой на Кипре. По версии следствия, гражданство в республике купили не только высокопоставленные чиновники, но и «осужденные преступники, люди в бегах и политические фигуры с высоким риском „грязных“ денег».
Подозревается, что схожие махинации проводились также на Мальте, пишет RT. Решение о прекращении программы «золотых паспортов» власти Кипра приняли осенью 2020 года, напоминает «Национальная служба новостей». Тем временем, Минэкономразвития России работает над введением «золотых паспортов» для иностранных граждан.
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