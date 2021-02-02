Работника челябинской гостиницы забили до смерти

Тело погибшего скинули в реку у старинной ГЭС «Пороги» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два работника одного из гостиничных домов Саткинского района обвиняются в убийстве коллеги. Тело погибшего ищут на дне реки у памятника природы «Пороги», где находится старинная гидроэлектростанция. Оба обвиняемых взяты под стражу, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

«В ночное время 29 января в помещении одного из гостиничных домов города Сатки, двое сотрудников, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта с целью убийства нанесли удары в область головы другому сотруднику», — сообщили в пресс-службе. Чтобы скрыть убийство, тело погибшего сбросили в водоем, котороый находится возле гостиничного дома.

Подозреваемым предъявлено обвинение по п.«ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Расследование уголовного дела продолжается. В районной газете «Саткинский рабочий» сообщаются подробности случившегося. Гостиничный дом находится в поселке Пороги.

Два молодых сотрудника во время распития спиртных напитков поссорились со старшим товарищем, с которым жили в одном гостиничном доме. «Ночью они взяли молоток, нанесли мужчине множество ударов. Когда он скончался, упаковали тело в спальный туристический мешок, утащили к плотине и сбросили в реку», — пишет газета.

Историко-природный комплекс «Пороги», который находится в одноименном поселке, является памятником природы. До 2017 года здесь работала гидроэлектростанция, запущенная в 1910 году. Место считается привлекательным для туристов из-за красивых видов природы.