Мурашко предупредил о сложностях пандемии коронавируса

В России ситуация с COVID-19 все еще напряженная, более 300 тысяч пациентов находятся под наблюдением. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В Минздраве сообщили, что для общей защиты от коронавируса необходимо, чтобы у 69,8 миллионов россиян сформировался иммунитет. По его словам, майские праздники помогут снизить заболеваемость.
«Ситуация с коронавирусом остается напряженной, под наблюдением находится более 300 тысяч больных с коронавирусом. Майские праздники были продлены как нерабочий период для того, чтобы разорвать цепь передачи [заболевания]», — отметил Мурашко.
Ранее URA.RU сообщало, что в Роспотребнадзоре назвали условие для прекращения пандемии коронавируса. Жителей страны призывают поставить прививку, потому что только так получится достигнуть нулевых показателей по заболеваемости.