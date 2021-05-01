01 мая 2021

Мурашко предупредил о сложностях пандемии коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотни тысяч россиян по-прежнему находятся под наблюдением врачей Фото:

В России ситуация с COVID-19 все еще напряженная, более 300 тысяч пациентов находятся под наблюдением. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В Минздраве сообщили, что для общей защиты от коронавируса необходимо, чтобы у 69,8 миллионов россиян сформировался иммунитет. По его словам, майские праздники помогут снизить заболеваемость.

«Ситуация с коронавирусом остается напряженной, под наблюдением находится более 300 тысяч больных с коронавирусом. Майские праздники были продлены как нерабочий период для того, чтобы разорвать цепь передачи [заболевания]», — отметил Мурашко.

Ранее URA.RU сообщало, что в Роспотребнадзоре назвали условие для прекращения пандемии коронавируса. Жителей страны призывают поставить прививку, потому что только так получится достигнуть нулевых показателей по заболеваемости.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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