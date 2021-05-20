Пользователи напомнили Анастасии Раковой о закрытии фельдшерских пунктов
Пользователей социальных сетей разозлило заявление заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой о необходимости ввести материальную ответственность для тех, кто не следит за своим здоровьем. Они предложили чиновнице записаться в поликлинику и обвинили ее в отмене бесплатной медицины.
Пользователи считают, что в России исчезнет бесплатная медицина
Анастасии Раковой пожаловались на нехватку больниц
Пользователи пожаловались на невозможность попасть к профильным врачам
В Twitter заявили о нехватке бинтов в больницах
В соцсетях пожаловались на новую статью расходов
Анасиасию Ракову обвинили в желании пополнить бюджет за счет новых сборов
В социальных сетях напомнили, что на медицину у граждан и так собирают средства
Пользователи засомневались во вменяемости заммэра Москвы
Пользователи считают, что для родителей больных детей появится наказание
В Twitter считают, что те, кто не следят за здоровьем сами себя наказывают
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