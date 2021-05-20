Пользователи напомнили Анастасии Раковой о закрытии фельдшерских пунктов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пользователей социальных сетей разозлило заявление заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой о необходимости ввести материальную ответственность для тех, кто не следит за своим здоровьем. Они предложили чиновнице записаться в поликлинику и обвинили ее в отмене бесплатной медицины.

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