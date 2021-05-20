В соцсетях возмущены штрафами для тех, кто не следит за здоровьем. «Отменили бесплатную медицину»

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Пользователи напомнили Анастасии Раковой о закрытии фельдшерских пунктов Фото:

Пользователей социальных сетей разозлило заявление заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой о необходимости ввести материальную ответственность для тех, кто не следит за своим здоровьем. Они предложили чиновнице записаться в поликлинику и обвинили ее в отмене бесплатной медицины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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