Донбасс начали готовить к выборам в Госдуму России

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Единый день голосования. Магнитогорск, воздушные шары, коиб, триколор, кабинки голосования, выборы 2020
Россияне, которые живут в Донецке и Луганске, смогут проголосовать на выборах в Госдуму Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Россияне, проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, смогут проголосовать на выборах в Государственную Думу РФ в сентябре 2021 года. С таким заявлением выступили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

«В настоящее время прорабатывается вопрос участия в голосовании на выборах в сентябре жителей ДНР и ЛНР», — цитирует telergam-канал WarGonzo главу ЦИК Эллу Панфилову. Уточняется, что для голосования у жителей Донбасса и Луганска должны быть российские паспорта.

Ранее Союз добровольцев Донбасса (СДД) заключил соглашение о взаимодействии с партией «Единая Россия». Первый премьер-министр ДНР Александр Бородай тогда заявил URA.RU, что выдвижение представителей СДД на праймериз «Единой России» говорит о продолжающейся интеграции регионов в состав РФ. Он также уверен, что ДНР и ЛНР удалось сохранить только благодаря президенту России Владимиру Путину, уточняет «Утро.ру».

Газета «Коммерсант» сообщала, что Бородай может выдвинуться в Госдуму по списку «Единой России» в Ростовской области. Сам он это заявление никак не комментировал.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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