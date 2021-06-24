Свердловские коммунисты раскрыли, кто представит их в Госдуме

Съезд КПРФ, который состоялся в Москве, утвердил список кандидатов в депутаты Госдумы РФ. Как сообщил URA.RU лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев, территориальная группа охватывает Свердловскую область, ХМАО и ЯНАО.
«Список территориальной группы возглавляет действующий депутат Госдумы Николай Езерский. На втором месте — я, на третьем — депутат думы ХМАО Алексей Савинцев, на четвертом — Елена Кукушкина с Ямала. Пятое место досталось замкомандующего войсками Уральского округа Нацгвардии Тарасу Исакову, шестое — депутату екатеринбургской гордумы Римме Скомороховой», — рассказал Александр Ивачев.
Также коммунисты выставили своих кандидатов во всех избирательных округах Свердловской области. В Свердловском одномандатном избирательном округе №168 КПРФ будет представлять Римма Скоморохова. В Каменск-Уральском округе №169 — Александр Ивачев, в Березовском округе №170 предприниматель Алексей Парфенов, который ранее выдвигался на пост губернатора Свердловской области. В Нижнетагильском округе №171 партию представит глава городской партячейки Михаил Бояркин.
В Асбестовском округе №172 КПРФ утвердила кандидатуру Натальи Крыловой, которая прославилась своей громкой политической деятельностью. В Первоуральском округе №173 выдвинулся уже упомянутый генерал-лейтенант Нацгвардии Тарас Исаков. В Серовском округе №174 — депутат гордумы Качканара Габбас Даутов, который соревновался с биатлонистом-единороссом Антоном Шипулиным на довыборах в 2019 году.
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