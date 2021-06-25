Миронов призвал депутатов Госдумы жить на 12 тысяч рублей

Лидер партии «Справедлива Россия — За правду» Сергей Миронов призвал членов правительства РФ установить себе зарплату в размере прожиточного минимума, составляющего около 12 тысяч рублей. Соответствующее заявление он сделал во время съезда партии, который транслируется на видеохостинге YouTube.
Миронов раскритиковал позицию, согласно которой россиянин сможет прожить на 12 тысяч рублей. «Ощутите на себе, каково это — быть якобы не бедным», — заявил Миронов, призвав членов экономического блока правительства назначить себе зарплату в 12 тысяч рублей.
Миронов подчеркнул, что партия «Справедлива Россия — За правду» пытается найти деньги на улучшение благосостояние россиян. «Деньги есть — держите!», — заявил Миронов.
Ранее Миронов предлагал увеличить прожиточный минимум в России в два раза. Он выражал мнение, что 12 тысяч недостаточно для нормальной жизни россиян.
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