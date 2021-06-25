25 июня 2021

Миронов призвал депутатов Госдумы жить на 12 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Миронов в Екатеринбурге. Екатеринбург , миронов сергей
Сергей Миронов уверен, что россияне не могут нормально жить на 12 тысяч рублей Фото:

Лидер партии «Справедлива Россия — За правду» Сергей Миронов призвал членов правительства РФ установить себе зарплату в размере прожиточного минимума, составляющего около 12 тысяч рублей. Соответствующее заявление он сделал во время съезда партии, который транслируется на видеохостинге YouTube.

Миронов раскритиковал позицию, согласно которой россиянин сможет прожить на 12 тысяч рублей. «Ощутите на себе, каково это — быть якобы не бедным», — заявил Миронов, призвав членов экономического блока правительства назначить себе зарплату в 12 тысяч рублей.

Миронов подчеркнул, что партия «Справедлива Россия — За правду» пытается найти деньги на улучшение благосостояние россиян. «Деньги есть — держите!», — заявил Миронов.

Ранее Миронов предлагал увеличить прожиточный минимум в России в два раза. Он выражал мнение, что 12 тысяч недостаточно для нормальной жизни россиян.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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