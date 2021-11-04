Очевидцы рассказали о засекреченном пожаре со 110 погибшими

Трагедия случилась 5 ноября 1961 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Очевидцы засекреченного во времена СССР пожара в школе поселка Эльбарусово в Чувашии, который произошел ровно 60 лет назад, поделились воспоминаниями о том, как в здании всего за пять минут погибли 106 детей и четверо учителей. Трагедия случилась 5 ноября 1961 года.

Пожар начался во время праздничного концерта по случаю 44-й годовщины Октябрьской революции. «Вдруг раздался оглушительный крик, и все увидели языки пламени, бензобак вспыхнул, а затем взорвался, как бомба. Дверь кабинета физики вышибло в актовый зал через коридор. Поднялась невообразимая суматоха. Я кое-как вылез из окошка, на руках висели лоскуты кожи. (…) Прошло буквально пять-десять минут, и спасать там было уже некого. Крыша обвалилась — и крики прекратились», — рассказал «Ленте.ру» Аркадий Гаврилов, который в тот момент учился в шестом классе.

По словам пострадавших, к трагедии привели халатность школьных работников, паника и заблокированные эвакуационный выход и окна. Пожар унес жизни 110 человек: 106 школьников и 4 учителей. Советское руководство приняло решение срочно похоронить жертв в братской могиле, чтобы избежать массовых беспорядков перед 44-й годовщиной Октябрьской революции.

Во время концерта в соседнем кабинете учитель физики Михаил Иритков ремонтировал бензиновый двигатель, чтобы запустить кинопроектор для показа фильма. Ему помогали два школьника. По словам физика, ему необходимо было нагреть паяльник, а для этого развести печь. Когда он отвлекся, дети плеснули в огонь бензин. По словам мужчины, он всю жизнь винил себя за то, что выпрыгнул в окно и убежал в лес, опасаясь самосуда.

Учителя физики приговорили к 10 годам, директора школы Самуила Ярукина к трем. Их семьи, опасаясь мести, уехали в неизвестном направлении. Отбыв срок заключения, Самуил Ярукин поселился в Екатеринбурге. Михаил Иритков продолжил учительскую работу в Златоусте. Его уважали ученики, коллеги и соседи.