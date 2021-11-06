06 ноября 2021

Тюменский юрист, избивший силовика, отправился под домашний арест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Вадим Силин проведет дома до января следующего года Фото:

Адвокат Вадим Силин, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью следователю регионального УМВД России по Тюменской области, помещен под домашний арест. Такое решение вынес суд, сообщили в объединенной службе судов Тюменской области.

«Тобольский городской суд вынес постановление о мере пресечения в отношении 43-летнего адвоката Вадима Силина. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статья 111 УК РФ). По решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 4 января 2022 года», — говорится в официальном telegram-канале суда.

В ночь на 5 ноября подозреваемый находился в одной из тобольских гостиниц. Там он поссорился со следователем регионального УМВД России по Тюменской области и нанес последнему несколько ударов по голове. Мужчина был госпитализирован.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...