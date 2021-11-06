Тюменский юрист, избивший силовика, отправился под домашний арест

Адвокат Вадим Силин, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью следователю регионального УМВД России по Тюменской области, помещен под домашний арест. Такое решение вынес суд, сообщили в объединенной службе судов Тюменской области.
«Тобольский городской суд вынес постановление о мере пресечения в отношении 43-летнего адвоката Вадима Силина. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статья 111 УК РФ). По решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 4 января 2022 года», — говорится в официальном telegram-канале суда.
В ночь на 5 ноября подозреваемый находился в одной из тобольских гостиниц. Там он поссорился со следователем регионального УМВД России по Тюменской области и нанес последнему несколько ударов по голове. Мужчина был госпитализирован.
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