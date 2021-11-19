АТОР предрек, что QR-коды останутся в России навсегда

На внедрение системы QR-кодов потратят много времени и денег Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Если в общественном транспорте, в том числе и в самолетах, введут QR-коды, отменить их будет непросто. Так считает генеральный директор глобальной системы бронирования Amadeus (Россия) Леонид Мармерт.

«Внедрение технологий безопасных путешествий критично для восстановления перевозок, пострадавших в результате пандемии COVID-19. Все участники рынка, включая авиакомпании, аэропорты, IT-поставщиков, госструктуры должны объединить усилия, чтобы ускорить процесс», — отметил он, его слова приводит на своем официальном сайте Ассоциация туроператоров (АТОР).

Один из представителей авиаотрасли, в свою очередь, отмечает, что QR-коды это надолго. При этом для их введения требуются много денег из бюджета.

«О том, что QR-коды вводят на очень длительную перспективу, если не навсегда, свидетельствует хотя бы то, что на внедрение будет затрачено очень большое количество времени и денег. Затем — на доработку функционала, расширение и так далее», — пояснил он свою позицию.

В России планируют ввести обязательные QR-коды в общественном транспорте и магазинах. Новость вызвала истерику в социальных сетях и новый виток противостояния между сторонниками вакцинации и антипрививочниками. Член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев сообщил, что из-за новых ограничений цена на билеты в самолеты не вырастет, его слова передает «Национальная служба новостей». В ноябре этого года стало известно, что законопроекты об этом внесли в Государственную думу. Кроме того, власти занесут непривитых от COVID-19 россиян в общую базу, напоминает Vse42.