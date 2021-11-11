В соцсетях разгорелся конфликт из-за QR-кодов в транспорте. «В морг без кода пускать будут?»

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QR-код и вакцинация. Москва, не публиковать!
Введение QR-кодов в общественном транспорте и магазинов дало новый виток спорам о вакцинации в социальных сетях Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России планируют ввести обязательные QR-коды в общественном транспорте и магазинах. О разработке соответствующих законопроектов сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Новость вызвала истерику в социальных сетях и новый виток противостояния между сторонниками вакцинации и антипрививочниками. Одни считают, что ужесточение ограничений поможет в борьбе с коронавирусом. Вторые заявляют о нарушении прав человека и Конституции РФ.

Ранее о расширении системы QR-кодов со ссылкой на собственные источники сообщал РБК. Помимо признания общественного транспорта, магазинов и самолетов COVID-free зонами, законопроекты также ограничивают использование ПЦР-тестов. С 1 января по 1 февраля 2022 года их можно будет предъявлять в качестве альтернативы QR-коду. По истечению этого срока такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод.

Первыми QR-коды в транспорте официально ввели власти Татарстана. Предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса придется в городском, пригородном и муниципальном транспорте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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