В России планируют ввести обязательные QR-коды в общественном транспорте и магазинах. О разработке соответствующих законопроектов сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Новость вызвала истерику в социальных сетях и новый виток противостояния между сторонниками вакцинации и антипрививочниками. Одни считают, что ужесточение ограничений поможет в борьбе с коронавирусом. Вторые заявляют о нарушении прав человека и Конституции РФ.
Ранее о расширении системы QR-кодов со ссылкой на собственные источники сообщал РБК. Помимо признания общественного транспорта, магазинов и самолетов COVID-free зонами, законопроекты также ограничивают использование ПЦР-тестов. С 1 января по 1 февраля 2022 года их можно будет предъявлять в качестве альтернативы QR-коду. По истечению этого срока такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод.
Первыми QR-коды в транспорте официально ввели власти Татарстана. Предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса придется в городском, пригородном и муниципальном транспорте.
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