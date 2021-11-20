Дерипаска предупредил о неожиданной военной угрозе для РФ

Россия может столкнуться с военной угрозой со стороны Азии и Тихого океана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия не готова к военным конфликтам в ближайшие 3-4 года, которые могут быть развязаны в Азии и в Тихом океане. Таким мнением поделился российский миллиардер Олег Дерипаска.

«У нас нет риска получить серьезные проблемы на западном направлении. У нас серьезный риск оказаться не готовыми к масштабным конфликтам, которые уже в ближайшие 3-4 года могут быть развязаны в Азии и в Тихом океане», — написал Дерипаска в своем telegram-канале.

По мнению миллиардера, подготовиться к военному конфликту Россия сможет, лишь развия Дальний Восток. Для этого стране надо выделить не менее 50% ВВП. В плане Дерипаски значится привлечение значительных финансовых ресурсов, развитие инфраструктуры этого региона, развитие логистики и переселение 5-6 млн людей в эти районы.

Дерипаску пугает обострение конфликта в Китае. Так, миллиардер напомнил, как ранее Тайвань получил модернизированные американские истребители F-16V, проведя затем масштабные учения, передает ОТР.