09 декабря 2021

Представитель РФ в ООН призвал Евросоюз и США успокоить Украину. «Уймите неразумное дитя»

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Световое шоу ко Дню России на Площади 1905 года. Екатеринбург , триколор, флаг россии, город екатеринбург, проспект ленина
По словам Дмитрия Полянского, Западу все труднее обвинять во всем РФ из-за проблем на Украине Фото:

Европейским странам и США следует взять унять Украину, пока она не устроила войну в Европе. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«По абсолютно бредовому выступлению постпреда Украины сегодня степень охватившей страну паранойи хорошо видна. Поэтому обращусь к нашим европейским и американским коллегам: уймите, наконец, ваше неразумное дитя, пока оно не разожгло пожар очередной войны в Европе», — приводит слова Дмитрия Полянского РИА «Новости».

Также он призвал США и Евросоюз «заняться воспитанием» Украины и «научить ее хорошим манерам». «И заставьте решать накопившиеся в стране вопросы, а не перекладывать ответственность за все беды Украины на внешние факторы», — добавил российский представитель в ООН.

Он отметил, что Западу становится труднее обвинять Россию во всех проблемах из-за «слишком очевидных сбоев, сформировавшихся у Украины, причудливой националистическо-олигархичной анархии». Полянский предложил западным коллегам посетить Крым, чтобы они смогли убедиться в бессовестном заблуждении мирового сообщества.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Верховной рады Илья Кива рассказал об украинском плане по провокации России с помощью НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент закон, подразумевающий лишение гражданства жителей Украины, которые имеют российский паспорт. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о готовности Украины пойти на уступки в отношениях с Россией.

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Европейским странам и США следует взять унять Украину, пока она не устроила войну в Европе. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «По абсолютно бредовому выступлению постпреда Украины сегодня степень охватившей страну паранойи хорошо видна. Поэтому обращусь к нашим европейским и американским коллегам: уймите, наконец, ваше неразумное дитя, пока оно не разожгло пожар очередной войны в Европе», — приводит слова Дмитрия Полянского РИА «Новости». Также он призвал США и Евросоюз «заняться воспитанием» Украины и «научить ее хорошим манерам». «И заставьте решать накопившиеся в стране вопросы, а не перекладывать ответственность за все беды Украины на внешние факторы», — добавил российский представитель в ООН. Он отметил, что Западу становится труднее обвинять Россию во всех проблемах из-за «слишком очевидных сбоев, сформировавшихся у Украины, причудливой националистическо-олигархичной анархии». Полянский предложил западным коллегам посетить Крым, чтобы они смогли убедиться в бессовестном заблуждении мирового сообщества. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Верховной рады Илья Кива рассказал об украинском плане по провокации России с помощью НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент закон, подразумевающий лишение гражданства жителей Украины, которые имеют российский паспорт. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о готовности Украины пойти на уступки в отношениях с Россией.
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