Представитель РФ в ООН призвал Евросоюз и США успокоить Украину. «Уймите неразумное дитя»

09 декабря 2021 в 23:25 Размер текста - 17 +

По словам Дмитрия Полянского, Западу все труднее обвинять во всем РФ из-за проблем на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Европейским странам и США следует взять унять Украину, пока она не устроила войну в Европе. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «По абсолютно бредовому выступлению постпреда Украины сегодня степень охватившей страну паранойи хорошо видна. Поэтому обращусь к нашим европейским и американским коллегам: уймите, наконец, ваше неразумное дитя, пока оно не разожгло пожар очередной войны в Европе», — приводит слова Дмитрия Полянского РИА «Новости». Также он призвал США и Евросоюз «заняться воспитанием» Украины и «научить ее хорошим манерам». «И заставьте решать накопившиеся в стране вопросы, а не перекладывать ответственность за все беды Украины на внешние факторы», — добавил российский представитель в ООН. Он отметил, что Западу становится труднее обвинять Россию во всех проблемах из-за «слишком очевидных сбоев, сформировавшихся у Украины, причудливой националистическо-олигархичной анархии». Полянский предложил западным коллегам посетить Крым, чтобы они смогли убедиться в бессовестном заблуждении мирового сообщества. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Верховной рады Илья Кива рассказал об украинском плане по провокации России с помощью НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент закон, подразумевающий лишение гражданства жителей Украины, которые имеют российский паспорт. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о готовности Украины пойти на уступки в отношениях с Россией. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европейским странам и США следует взять унять Украину, пока она не устроила войну в Европе. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «По абсолютно бредовому выступлению постпреда Украины сегодня степень охватившей страну паранойи хорошо видна. Поэтому обращусь к нашим европейским и американским коллегам: уймите, наконец, ваше неразумное дитя, пока оно не разожгло пожар очередной войны в Европе», — приводит слова Дмитрия Полянского РИА «Новости». Также он призвал США и Евросоюз «заняться воспитанием» Украины и «научить ее хорошим манерам». «И заставьте решать накопившиеся в стране вопросы, а не перекладывать ответственность за все беды Украины на внешние факторы», — добавил российский представитель в ООН. Он отметил, что Западу становится труднее обвинять Россию во всех проблемах из-за «слишком очевидных сбоев, сформировавшихся у Украины, причудливой националистическо-олигархичной анархии». Полянский предложил западным коллегам посетить Крым, чтобы они смогли убедиться в бессовестном заблуждении мирового сообщества. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Верховной рады Илья Кива рассказал об украинском плане по провокации России с помощью НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент закон, подразумевающий лишение гражданства жителей Украины, которые имеют российский паспорт. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о готовности Украины пойти на уступки в отношениях с Россией.