Умер генерал, руководивший ГРУ в годы Первой чеченской войны

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Акция Свеча памяти. Екатеринбург , свеча памяти, траур
Федор Ладыгин скончался на 84-м году Фото:

В Москве скончался генерал Федор Ладыгин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу аппарата Клуба нвоеначальников РФ Николая Дерябина.

«Сегодня Федора Ивановича не стало», — цитирует издание слова Дерябина. ТАСС уточняет, что Ладыгин скончался на 84-м году. Его похоронят в Мытищах, на военно-мемориальном кладбище.

Ладыгин родился в 1937-м году, в Курской области. Закончил харьковскую школу ВВС, а также Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского и Высшие академические курсы руководящего состава при Военной академии Генштаба. В Главном разведуправлении (ГРУ) — с 1973 года. Возглавлял его в 1992 — 1997. Именно при нем спецназ ГРУ вел успешные действия против джихадистов в ходе гражданской войны в Таджикистане, а также понес ряд тяжелых потерь в Первой чеченской войне.

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В Москве скончался генерал Федор Ладыгин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу аппарата Клуба нвоеначальников РФ Николая Дерябина. «Сегодня Федора Ивановича не стало», — цитирует издание слова Дерябина. ТАСС уточняет, что Ладыгин скончался на 84-м году. Его похоронят в Мытищах, на военно-мемориальном кладбище. Ладыгин родился в 1937-м году, в Курской области. Закончил харьковскую школу ВВС, а также Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского и Высшие академические курсы руководящего состава при Военной академии Генштаба. В Главном разведуправлении (ГРУ) — с 1973 года. Возглавлял его в 1992 — 1997. Именно при нем спецназ ГРУ вел успешные действия против джихадистов в ходе гражданской войны в Таджикистане, а также понес ряд тяжелых потерь в Первой чеченской войне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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