Умер генерал, руководивший ГРУ в годы Первой чеченской войны

В Москве скончался генерал Федор Ладыгин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу аппарата Клуба нвоеначальников РФ Николая Дерябина.
«Сегодня Федора Ивановича не стало», — цитирует издание слова Дерябина. ТАСС уточняет, что Ладыгин скончался на 84-м году. Его похоронят в Мытищах, на военно-мемориальном кладбище.
Ладыгин родился в 1937-м году, в Курской области. Закончил харьковскую школу ВВС, а также Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского и Высшие академические курсы руководящего состава при Военной академии Генштаба. В Главном разведуправлении (ГРУ) — с 1973 года. Возглавлял его в 1992 — 1997. Именно при нем спецназ ГРУ вел успешные действия против джихадистов в ходе гражданской войны в Таджикистане, а также понес ряд тяжелых потерь в Первой чеченской войне.
В Москве скончался генерал Федор Ладыгин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу аппарата Клуба нвоеначальников РФ Николая Дерябина. «Сегодня Федора Ивановича не стало», — цитирует издание слова Дерябина. ТАСС уточняет, что Ладыгин скончался на 84-м году. Его похоронят в Мытищах, на военно-мемориальном кладбище. Ладыгин родился в 1937-м году, в Курской области. Закончил харьковскую школу ВВС, а также Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского и Высшие академические курсы руководящего состава при Военной академии Генштаба. В Главном разведуправлении (ГРУ) — с 1973 года. Возглавлял его в 1992 — 1997. Именно при нем спецназ ГРУ вел успешные действия против джихадистов в ходе гражданской войны в Таджикистане, а также понес ряд тяжелых потерь в Первой чеченской войне.