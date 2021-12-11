Умер генерал, руководивший ГРУ в годы Первой чеченской войны

11 декабря 2021 в 17:00 Размер текста - 17 +

Федор Ладыгин скончался на 84-м году Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Москве скончался генерал Федор Ладыгин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу аппарата Клуба нвоеначальников РФ Николая Дерябина. «Сегодня Федора Ивановича не стало», — цитирует издание слова Дерябина. ТАСС уточняет, что Ладыгин скончался на 84-м году. Его похоронят в Мытищах, на военно-мемориальном кладбище. Ладыгин родился в 1937-м году, в Курской области. Закончил харьковскую школу ВВС, а также Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского и Высшие академические курсы руководящего состава при Военной академии Генштаба. В Главном разведуправлении (ГРУ) — с 1973 года. Возглавлял его в 1992 — 1997. Именно при нем спецназ ГРУ вел успешные действия против джихадистов в ходе гражданской войны в Таджикистане, а также понес ряд тяжелых потерь в Первой чеченской войне. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве скончался генерал Федор Ладыгин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу аппарата Клуба нвоеначальников РФ Николая Дерябина. «Сегодня Федора Ивановича не стало», — цитирует издание слова Дерябина. ТАСС уточняет, что Ладыгин скончался на 84-м году. Его похоронят в Мытищах, на военно-мемориальном кладбище. Ладыгин родился в 1937-м году, в Курской области. Закончил харьковскую школу ВВС, а также Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского и Высшие академические курсы руководящего состава при Военной академии Генштаба. В Главном разведуправлении (ГРУ) — с 1973 года. Возглавлял его в 1992 — 1997. Именно при нем спецназ ГРУ вел успешные действия против джихадистов в ходе гражданской войны в Таджикистане, а также понес ряд тяжелых потерь в Первой чеченской войне.