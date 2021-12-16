Россиянам начнут сообщать о доступных социальных льготах

17 декабря 2021 в 06:01 Размер текста - 17 +

В пресс-службе Минтруда заявили, что уведомлять будут граждан, которые дали согласие на Госуслугах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Граждане России начнут получать уведомления о доступных мерах государственной поддержки при наступлении определенных жизненных событий. Об этом сообщается в приказе Минтруда РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемый перечень жизненных событий, наступление которых предоставляет гражданам возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат», — говорится в приказе министерства. В пресс-службе ведомства добавили, что уведомления будут поступать гражданам, которые дали свое согласие на портале Госуслуг. С 1 января 2022 года россиян будут уведомлять о возможности получения государственной помощи в связи с рождением ребенка, установлением инвалидности, достижением пенсионного возраста, беременностью и достижением ребенком определенного возраста. С 2023 года начнут уведомлять в случае присвоения звания ветерана и приравненных к нему званий, получением статусов многодетной семьи или лица, подвергшегося воздействию радиации. О поддержке, связанной с созданием молодой семьи, установлением опеки или потерей кормильца, начнут уведомлять с 2024 года. Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб в беседе с URA.RU рассказала о всех выплатах для россиян, которые будут произведены перед праздниками. Президент России Владимир Путин называл меры поддержки россиян, которые государство будет принимать для повышения доходов граждан. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Граждане России начнут получать уведомления о доступных мерах государственной поддержки при наступлении определенных жизненных событий. Об этом сообщается в приказе Минтруда РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемый перечень жизненных событий, наступление которых предоставляет гражданам возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат», — говорится в приказе министерства. В пресс-службе ведомства добавили, что уведомления будут поступать гражданам, которые дали свое согласие на портале Госуслуг. С 1 января 2022 года россиян будут уведомлять о возможности получения государственной помощи в связи с рождением ребенка, установлением инвалидности, достижением пенсионного возраста, беременностью и достижением ребенком определенного возраста. С 2023 года начнут уведомлять в случае присвоения звания ветерана и приравненных к нему званий, получением статусов многодетной семьи или лица, подвергшегося воздействию радиации. О поддержке, связанной с созданием молодой семьи, установлением опеки или потерей кормильца, начнут уведомлять с 2024 года. Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб в беседе с URA.RU рассказала о всех выплатах для россиян, которые будут произведены перед праздниками. Президент России Владимир Путин называл меры поддержки россиян, которые государство будет принимать для повышения доходов граждан.