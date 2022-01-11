Посол РФ обвинил НАТО в агрессии Украины во внешней политике

12 января 2022 в 04:36 Размер текста - 17 +

Посол РФ: НАТО подталкивает Украину к агрессии Фото: fckncg/depositphotos.com, стандартная лицензия Depositphotos.com © URA.RU Действия НАТО приводят к агрессивной позиции Украины во внешней политике. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. «НАТО подталкивает Украину к тому, чтобы в сущности занимать более агрессивную [позицию]. Нам этого не хочется», — заявил представитель России в интервью каналу Sky News. Келин считает, что каждая стороны вполне может самостоятельно принимать решения исходя из соображений собственной безопасности. Однако, отметил он, власти стран должны принимать во внимание интересы, культуры, историю своих соседей. По мнению посола, вступление Украины и Грузии в НАТО не будет способствовать снижению безопасности в Европе и может привести к полномасштабной войне. Андрей Келин добавил, что Россия не намерена «посылать войска» на Украину и надеется на политическое урегулирование разногласий с США и НАТО по гарантиям безопасности. Кроме того, он сообщил, что никогда не верил во вступление России в НАТО. Он считает, что на ближайших переговорах России и НАТО самое худшее, что может произойти — повторение позиций от других членов НАТО. По его мнению, Совет Россия-НАТО был создан с целью найти общие точки соприкосновения, которые смогут трансформироваться в единую позицию. В Женеве 10 января завершились переговоры России и США по гарантиям безопасности. От России там присутствовал замминистра МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Предварительная встреча делегации РФ с дипломатами США прошла хорошо. России есть время определится с дальнейшими шагами после встречи с НАТО 12 и 13 января на площадке организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Действия НАТО приводят к агрессивной позиции Украины во внешней политике. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. «НАТО подталкивает Украину к тому, чтобы в сущности занимать более агрессивную [позицию]. Нам этого не хочется», — заявил представитель России в интервью каналу Sky News. Келин считает, что каждая стороны вполне может самостоятельно принимать решения исходя из соображений собственной безопасности. Однако, отметил он, власти стран должны принимать во внимание интересы, культуры, историю своих соседей. По мнению посола, вступление Украины и Грузии в НАТО не будет способствовать снижению безопасности в Европе и может привести к полномасштабной войне. Андрей Келин добавил, что Россия не намерена «посылать войска» на Украину и надеется на политическое урегулирование разногласий с США и НАТО по гарантиям безопасности. Кроме того, он сообщил, что никогда не верил во вступление России в НАТО. Он считает, что на ближайших переговорах России и НАТО самое худшее, что может произойти — повторение позиций от других членов НАТО. По его мнению, Совет Россия-НАТО был создан с целью найти общие точки соприкосновения, которые смогут трансформироваться в единую позицию. В Женеве 10 января завершились переговоры России и США по гарантиям безопасности. От России там присутствовал замминистра МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Предварительная встреча делегации РФ с дипломатами США прошла хорошо. России есть время определится с дальнейшими шагами после встречи с НАТО 12 и 13 января на площадке организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).