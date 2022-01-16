Под Челябинском пропали брат с сестрой

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Город. Курган, дети, школьники, учащиеся
Под Челябинском полиция разыскивает двоих детей Фото:

Брат с сестрой пропали в Челябинской области в поселке Северный Рудник. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Дети ушли из дома вечером 15 января и не вернулись. Как сообщили в полиции, 12-летняя девочка была одета в бежевую куртку с капюшоном, черную вязаную шапку, рыжие ботинки и черные джинсы. На 13-летнем мальчике была зеленая куртка, синяя вязаная шапка, темные джинсы и черные сапоги.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют вероятные места нахождения детей. Оперативники опрашивают друзей и знакомых школьников. Граждан, которые располагают какой-то информацией о местонахождении детей, просят сообщить в дежурную часть отдела МВД России по городу Копейску, передает «Царьград».

Ранее в Миассе (Челябинская область) разыскивали 12-летнего ребенка. Мальчик вышел из дома и не вернулся. Позже полицейским удалось найти его живым.

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Брат с сестрой пропали в Челябинской области в поселке Северный Рудник. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. Дети ушли из дома вечером 15 января и не вернулись. Как сообщили в полиции, 12-летняя девочка была одета в бежевую куртку с капюшоном, черную вязаную шапку, рыжие ботинки и черные джинсы. На 13-летнем мальчике была зеленая куртка, синяя вязаная шапка, темные джинсы и черные сапоги. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют вероятные места нахождения детей. Оперативники опрашивают друзей и знакомых школьников. Граждан, которые располагают какой-то информацией о местонахождении детей, просят сообщить в дежурную часть отдела МВД России по городу Копейску, передает «Царьград». Ранее в Миассе (Челябинская область) разыскивали 12-летнего ребенка. Мальчик вышел из дома и не вернулся. Позже полицейским удалось найти его живым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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