Под Челябинском пропали брат с сестрой

Под Челябинском полиция разыскивает двоих детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Брат с сестрой пропали в Челябинской области в поселке Северный Рудник. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Дети ушли из дома вечером 15 января и не вернулись. Как сообщили в полиции, 12-летняя девочка была одета в бежевую куртку с капюшоном, черную вязаную шапку, рыжие ботинки и черные джинсы. На 13-летнем мальчике была зеленая куртка, синяя вязаная шапка, темные джинсы и черные сапоги.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют вероятные места нахождения детей. Оперативники опрашивают друзей и знакомых школьников. Граждан, которые располагают какой-то информацией о местонахождении детей, просят сообщить в дежурную часть отдела МВД России по городу Копейску, передает «Царьград».

Ранее в Миассе (Челябинская область) разыскивали 12-летнего ребенка. Мальчик вышел из дома и не вернулся. Позже полицейским удалось найти его живым.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам