02 февраля 2022

В России изменят методику проведения техосмотра автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение ключей от машин медикам в центре медицины катастроф. Курган, водитель, отечественный автопром, двигатель автомобиля, поломка автомобиля
При прохождении техосмотра больше не будут проверять наличие аптечки и огнетушителя Фото:

Минтранс РФ и МВД России представили проект об упрощении правил техобслуживания в российское правительство. Об этом сообщает «Коммерсант».

Минтранс и МВД предложили убрать из перечня обязательных процедур технического осмотра транспорта проверки потеков двигателя, коробки передач, кондиционера, наличия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Также министерство должно будет пересмотреть требования к операторам.

Отмечается, что для водителей, которым придется проходить техосмотр, введут новый тарифы. Разработкой новой методики расчета тарифов занимается Федеральная антимонопольная служба России (ФАС), которая до 1 апреля должна будет представить доклад о планируемых изменениях в правительство.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное прохождение техосмотра автомобилей. Юристы объяснили, кого не коснется отмена прохождения техосмотра.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минтранс РФ и МВД России представили проект об упрощении правил техобслуживания в российское правительство. Об этом сообщает «Коммерсант». Минтранс и МВД предложили убрать из перечня обязательных процедур технического осмотра транспорта проверки потеков двигателя, коробки передач, кондиционера, наличия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Также министерство должно будет пересмотреть требования к операторам. Отмечается, что для водителей, которым придется проходить техосмотр, введут новый тарифы. Разработкой новой методики расчета тарифов занимается Федеральная антимонопольная служба России (ФАС), которая до 1 апреля должна будет представить доклад о планируемых изменениях в правительство. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное прохождение техосмотра автомобилей. Юристы объяснили, кого не коснется отмена прохождения техосмотра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...