В России изменят методику проведения техосмотра автомобилей

03 февраля 2022 в 06:20 Размер текста - 17 +

При прохождении техосмотра больше не будут проверять наличие аптечки и огнетушителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минтранс РФ и МВД России представили проект об упрощении правил техобслуживания в российское правительство. Об этом сообщает « Коммерсант ». Минтранс и МВД предложили убрать из перечня обязательных процедур технического осмотра транспорта проверки потеков двигателя, коробки передач, кондиционера, наличия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Также министерство должно будет пересмотреть требования к операторам. Отмечается, что для водителей, которым придется проходить техосмотр, введут новый тарифы. Разработкой новой методики расчета тарифов занимается Федеральная антимонопольная служба России (ФАС), которая до 1 апреля должна будет представить доклад о планируемых изменениях в правительство. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное прохождение техосмотра автомобилей. Юристы объяснили, кого не коснется отмена прохождения техосмотра. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минтранс РФ и МВД России представили проект об упрощении правил техобслуживания в российское правительство. Об этом сообщает «Коммерсант». Минтранс и МВД предложили убрать из перечня обязательных процедур технического осмотра транспорта проверки потеков двигателя, коробки передач, кондиционера, наличия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Также министерство должно будет пересмотреть требования к операторам. Отмечается, что для водителей, которым придется проходить техосмотр, введут новый тарифы. Разработкой новой методики расчета тарифов занимается Федеральная антимонопольная служба России (ФАС), которая до 1 апреля должна будет представить доклад о планируемых изменениях в правительство. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное прохождение техосмотра автомобилей. Юристы объяснили, кого не коснется отмена прохождения техосмотра.