В России изменят методику проведения техосмотра автомобилей

Минтранс РФ и МВД России представили проект об упрощении правил техобслуживания в российское правительство. Об этом сообщает «Коммерсант».
Минтранс и МВД предложили убрать из перечня обязательных процедур технического осмотра транспорта проверки потеков двигателя, коробки передач, кондиционера, наличия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Также министерство должно будет пересмотреть требования к операторам.
Отмечается, что для водителей, которым придется проходить техосмотр, введут новый тарифы. Разработкой новой методики расчета тарифов занимается Федеральная антимонопольная служба России (ФАС), которая до 1 апреля должна будет представить доклад о планируемых изменениях в правительство.
Минтранс РФ и МВД России представили проект об упрощении правил техобслуживания в российское правительство. Об этом сообщает «Коммерсант». Минтранс и МВД предложили убрать из перечня обязательных процедур технического осмотра транспорта проверки потеков двигателя, коробки передач, кондиционера, наличия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Также министерство должно будет пересмотреть требования к операторам. Отмечается, что для водителей, которым придется проходить техосмотр, введут новый тарифы. Разработкой новой методики расчета тарифов занимается Федеральная антимонопольная служба России (ФАС), которая до 1 апреля должна будет представить доклад о планируемых изменениях в правительство. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное прохождение техосмотра автомобилей. Юристы объяснили, кого не коснется отмена прохождения техосмотра.