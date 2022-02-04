Захарова потроллила Нуланд

Мария Захарова ответила на заявление Виктории Нуланд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ответственности Москвы за утечку конфиденциального документа. Обращение к американской чиновнице Захарова опубликовала в telegram-аккаунте.

«Виктория, судя по вашему заявлению, Россия играет открыто, а американские игроки сдают крапленые [карты]. Ничего нового, но от вас это слышать приятно», — в шуточной форме обратилась к Нуланд Захарова.

В четверг Нуланд заявила, что Москва «предала огласке» в СМИ конфиденциальный документ США с ответами на предложения России по безопасности. На просьбу пояснить, правильно ли понимать ее высказывания так, что, по мнению Вашингтона, утечку устроила Москва, Нуланд ответила, что на документе были пометки «российского происхождения». Посольство РФ в Вашингтоне ответило на это заявление.