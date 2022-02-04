Кремль отверг обвинения США в утечке ответов по безопасности

Песков заметил, что американцы часто бывают уверены в своей неправоте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Кремль негативно относится к заявлению заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что ответственность за утечку конфиденциального документа с предложениями России по безопасности лежит на Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Относимся негативно. Не допускаем [такой возможности]. К нашему сожалению, наши американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.

В четверг Нуланд заявила, что Москва «предала огласке» конфиденциальный документ США с ответами на предложения России по безопасности. На просьбу пояснить, правильно ли понимать ее высказывания так, что, по мнению Вашингтона, утечку устроила Москва, Нуланд ответила, что на документе были пометки «российского происхождения». Слова американского дипломата уже прокомментировали послы РФ в Вашингтоне и представитель МИД РФ Мария Захарова.