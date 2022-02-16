На Украине обвинили Запад в крахе экономики. «Помощь западных стран страшнее „войны“ с Россией»

17 февраля 2022 в 02:48 Размер текста - 17 +

Экономика Украины находится в катастрофическом состоянии по вине западных партнеров, считает экономист Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Украине грозит тотальная деградация экономики из-за создания истерии вокруг «вторжения» РФ в Киев. Причина негативных экономических изменений не в российской угрозе, а в деятельности западных стран, которые Украина считает своими партнерами, заявил председатель Союза общественных организаций Украины «Народная Рада», академик и первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко. «Реальные потери гораздо больше, они катастрофические. Самые большие убытки впереди — сейчас мы входим в фазу полной, тотальной экономической деградации, ее последствия будут ощутимы в полной мере где-то через полгода. Эту истерию создает не Россия и не Украина, а западные „партнеры“. Если сравнивать помощь Запада Украине и „войну“ России по отношению к Украине, то помощь западных стран страшнее „войны“ с Россией», — передает заявление экономиста ТАСС. Пешко сообщил, что многие иностранные, в основном европейские, компании прекращают работу на Украине и переезжают в другие страны. Между тем оценки о ежемесячных финансовых потерях страны в 2-3 миллиарда долларов сильно занижены, в действительности все намного хуже, заявил экономист. Ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что действия Запада в отношении Киева аналогичны войне и мощнейшим санкциям. По его словам, из-за действий европейских партнеров экономика Украины «может просто остановиться». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украине грозит тотальная деградация экономики из-за создания истерии вокруг «вторжения» РФ в Киев. Причина негативных экономических изменений не в российской угрозе, а в деятельности западных стран, которые Украина считает своими партнерами, заявил председатель Союза общественных организаций Украины «Народная Рада», академик и первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко. «Реальные потери гораздо больше, они катастрофические. Самые большие убытки впереди — сейчас мы входим в фазу полной, тотальной экономической деградации, ее последствия будут ощутимы в полной мере где-то через полгода. Эту истерию создает не Россия и не Украина, а западные „партнеры“. Если сравнивать помощь Запада Украине и „войну“ России по отношению к Украине, то помощь западных стран страшнее „войны“ с Россией», — передает заявление экономиста ТАСС. Пешко сообщил, что многие иностранные, в основном европейские, компании прекращают работу на Украине и переезжают в другие страны. Между тем оценки о ежемесячных финансовых потерях страны в 2-3 миллиарда долларов сильно занижены, в действительности все намного хуже, заявил экономист. Ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что действия Запада в отношении Киева аналогичны войне и мощнейшим санкциям. По его словам, из-за действий европейских партнеров экономика Украины «может просто остановиться».