Роскомнадзор заблокирует сайт «Настоящего времени»

Роскомнадзор предупредил телеканал «Настоящее время» (признан в РФ СМИ-иноагентом) о блокировке его сайта. Об этом сообщили в telegram-канале телеканала.
«Роскомнадзор прислал Настоящему Времени уведомление о блокировке сайта», — указано в telegram-канале «Настоящего времени». О причинах не сообщается. На момент публикации новость сайт еще доступен.
Телеканал начал вещание в 2017 году, издание русскоязычное, но редакция находится в Праге. Его создала медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесена в реестр СМИ-иноагентов в РФ) при участии «Голоса Америки» (также признан СМИ-иноагентом в России).
Роскомнадзор предупредил телеканал «Настоящее время» (признан в РФ СМИ-иноагентом) о блокировке его сайта. Об этом сообщили в telegram-канале телеканала. «Роскомнадзор прислал Настоящему Времени уведомление о блокировке сайта», — указано в telegram-канале «Настоящего времени». О причинах не сообщается. На момент публикации новость сайт еще доступен. Телеканал начал вещание в 2017 году, издание русскоязычное, но редакция находится в Праге. Его создала медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесена в реестр СМИ-иноагентов в РФ) при участии «Голоса Америки» (также признан СМИ-иноагентом в России).