Роскомнадзор заблокирует сайт «Настоящего времени»

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Новые вагоны екатеринбургского метрополитена Екатеринбург, оператор, видеокамера, телевидение, видеооператор
Телеканал «Настоящее время» вещает с 2017 года Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Роскомнадзор предупредил телеканал «Настоящее время» (признан в РФ СМИ-иноагентом) о блокировке его сайта. Об этом сообщили в telegram-канале телеканала.

«Роскомнадзор прислал Настоящему Времени уведомление о блокировке сайта», — указано в telegram-канале «Настоящего времени». О причинах не сообщается. На момент публикации новость сайт еще доступен.

Телеканал начал вещание в 2017 году, издание русскоязычное, но редакция находится в Праге. Его создала медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесена в реестр СМИ-иноагентов в РФ) при участии «Голоса Америки» (также признан СМИ-иноагентом в России).

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Роскомнадзор предупредил телеканал «Настоящее время» (признан в РФ СМИ-иноагентом) о блокировке его сайта. Об этом сообщили в telegram-канале телеканала. «Роскомнадзор прислал Настоящему Времени уведомление о блокировке сайта», — указано в telegram-канале «Настоящего времени». О причинах не сообщается. На момент публикации новость сайт еще доступен. Телеканал начал вещание в 2017 году, издание русскоязычное, но редакция находится в Праге. Его создала медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесена в реестр СМИ-иноагентов в РФ) при участии «Голоса Америки» (также признан СМИ-иноагентом в России).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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