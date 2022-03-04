Бойцы теробороны в Киеве взяли в заложники депутата

Бойцы батальона территориальной обороны в Киеве взяли в заложники оппозиционного депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича. В сети появились его фото.
«„Тероборона“ в Киеве захватила в заложники депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича — давнего партнера Виктора Медведчука и не менее давнего оппонента Петра Порошенко», — сообщает деловая газета «Взгляд» в своем telegram-канале. Скриншот с поста с фотографиями депутата прилагается.
По информации RT, Шуфрич фотографировал позиции ВСУ. Его уже якобы передали в СБУ, но официальной информации по задержанию пока нет.
Спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Также отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.
Бойцы батальона территориальной обороны в Киеве взяли в заложники оппозиционного депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича. В сети появились его фото. «„Тероборона“ в Киеве захватила в заложники депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича — давнего партнера Виктора Медведчука и не менее давнего оппонента Петра Порошенко», — сообщает деловая газета «Взгляд» в своем telegram-канале. Скриншот с поста с фотографиями депутата прилагается. По информации RT, Шуфрич фотографировал позиции ВСУ. Его уже якобы передали в СБУ, но официальной информации по задержанию пока нет. Спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Также отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.