04 марта 2022

Бойцы теробороны в Киеве взяли в заложники депутата

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, автоматчик, армия, военные, солдаты
Оппозиционера Нестора Шуфрича якобы задержали за съемку позиций ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы батальона территориальной обороны в Киеве взяли в заложники оппозиционного депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича. В сети появились его фото.

«„Тероборона“ в Киеве захватила в заложники депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича — давнего партнера Виктора Медведчука и не менее давнего оппонента Петра Порошенко», — сообщает деловая газета «Взгляд» в своем telegram-канале. Скриншот с поста с фотографиями депутата прилагается.

По информации RT, Шуфрич фотографировал позиции ВСУ. Его уже якобы передали в СБУ, но официальной информации по задержанию пока нет.

Спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Также отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.

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Бойцы батальона территориальной обороны в Киеве взяли в заложники оппозиционного депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича. В сети появились его фото. «„Тероборона“ в Киеве захватила в заложники депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича — давнего партнера Виктора Медведчука и не менее давнего оппонента Петра Порошенко», — сообщает деловая газета «Взгляд» в своем telegram-канале. Скриншот с поста с фотографиями депутата прилагается. По информации RT, Шуфрич фотографировал позиции ВСУ. Его уже якобы передали в СБУ, но официальной информации по задержанию пока нет. Спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Также отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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