Мизулина спрогнозировала реакцию молодежи на блокировку Facebook

Роскомнадзор принял решение о блокировке Facebook в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская молодежь никак не отреагирует на блокировку Facebook, поскольку данная группа населения практически не пользуется этой социальной сетью. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказала директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировке Facebook в России. Причиной этому стали ограничения социальной сетью доступ к аккаунтам российских СМИ. Также регулятор ограничил доступ к Twitter.

«Никак не отреагирует российская молодежь, потому что она практически не пользуется Facebook. Это не является популярной платформой среди подростков, детей и молодежи. У них почти нет аккаунтов на этой площадке. Многие из них пользуются Instagram, в отношении которого пока не предприняты какие-то существенные меры со стороны государства», — сказала Екатерина Мизулина.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с URA.RU подчеркнул, что в феврале российские пользователи Facebook жаловались на большое количество противоправной рекламы. «Социальные сети должны занимать нейтральное положение в любом конфликте. Они должны только давать площадку и не должны давать преимущества ни одной из сторон, при этом блокировать информацию, которая может навредить пользователю площадки. В данном случае мы наблюдали, что Facebook откровенно встал на украинскую сторону, и они стали постить в рекламе различную агитационную, провокационную, фейковую информацию, которая может навредить гражданам России», — заявил он.

Собеседник агентства добавил, что у руководства Facebook было время исправить ситуацию, поэтому его блокировка имеет законные основания. «По российским законам блокировка законна. Они же отказываются исполнять требования российского законодательства. У Роскомнадзора есть три инструмента: штрафы, замедление и блокировка. Замедление уже было, не оказало нужного эффекта на социальную сеть. В результате сейчас будет происходить блокировка», — уточнил Зыков.

Мизулина отметила, что Facebook в последние полтора года имел не последовательную позицию в отношении исполнения российского законодательства. «С одной стороны, это площадка систематически не удаляла запрещенную опасную информацию к распространению на территорию России, такую как о суицидах, экстремистскую информацию. С другой стороны, были факты преследования российских пользователей за их точку зрения, в том числе российских СМИ», — заключила директор «Лиги безопасного интернета».

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