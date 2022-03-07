07 марта 2022

В ООН призвали расследовать убийство переговорщика от Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, оон
В ООН призвали расследовать убийство переговорщика Киреева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Убийство Дениса Киреева, который входил в делегацию Украины на переговорах с РФ, должно быть расследовано. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«У меня нет какой-либо информации. Это должно быть расследовано полностью», — приводит слова Дюжаррика РИА «Новости».

Ранее Минобороны Украины подтвердило смерть члена делегации Киева на переговорах с РФ Дениса Киреева. Сообщалось, что во время выполнения спецзаданий погибли три разведчика — сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины: Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович, Киреев Денис Борисович. Первая встреча делегатов от Москвы и Киева по прекращению огня на Украине состоялась 28 февраля.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Убийство Дениса Киреева, который входил в делегацию Украины на переговорах с РФ, должно быть расследовано. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «У меня нет какой-либо информации. Это должно быть расследовано полностью», — приводит слова Дюжаррика РИА «Новости». Ранее Минобороны Украины подтвердило смерть члена делегации Киева на переговорах с РФ Дениса Киреева. Сообщалось, что во время выполнения спецзаданий погибли три разведчика — сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины: Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович, Киреев Денис Борисович. Первая встреча делегатов от Москвы и Киева по прекращению огня на Украине состоялась 28 февраля. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...