Экс-советник Путина предупредил о запрете iOS и Android в России

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«Масса выпадет и будет превращена в кирпич», отметил Герман Клименко Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В России возможна блокировка операционных систем iOS и Android. Об этом предупредил владелец интернет-компании LiveInternet, основатель и владелец новостного агрегатора MediaMetric, экс-советник президента РФ Герман Клименко. Он уточнил, что при блокировке системы «масса выпадет и будет превращена в кирпич».

«В интернете ходит очень много разных историй: не обновляйтесь, еще что-то… Но знаете, если вдруг случайно Android и iOS захотят запретить операционные системы и заблокировать их, не обновлять, а именно заблокировать, кто-то спасется, но если основная масса выпадет и будет превращена в кирпич, то, к сожалению, спасения не будет», — отметил Клименко в эфире радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что российская молодежь никак не отреагирует на блокировку Facebook, поскольку данная группа населения практически не пользуется этой социальной сетью. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказала директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. При этом санкции TikTok и Facebook привели к росту аудитории «ВКонтакте».

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В России возможна блокировка операционных систем iOS и Android. Об этом предупредил владелец интернет-компании LiveInternet, основатель и владелец новостного агрегатора MediaMetric, экс-советник президента РФ Герман Клименко. Он уточнил, что при блокировке системы «масса выпадет и будет превращена в кирпич». «В интернете ходит очень много разных историй: не обновляйтесь, еще что-то… Но знаете, если вдруг случайно Android и iOS захотят запретить операционные системы и заблокировать их, не обновлять, а именно заблокировать, кто-то спасется, но если основная масса выпадет и будет превращена в кирпич, то, к сожалению, спасения не будет», — отметил Клименко в эфире радио Sputnik. Ранее сообщалось, что российская молодежь никак не отреагирует на блокировку Facebook, поскольку данная группа населения практически не пользуется этой социальной сетью. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказала директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. При этом санкции TikTok и Facebook привели к росту аудитории «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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