Экс-советник Путина предупредил о запрете iOS и Android в России

09 марта 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

«Масса выпадет и будет превращена в кирпич», отметил Герман Клименко Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России возможна блокировка операционных систем iOS и Android. Об этом предупредил владелец интернет-компании LiveInternet, основатель и владелец новостного агрегатора MediaMetric, экс-советник президента РФ Герман Клименко. Он уточнил, что при блокировке системы «масса выпадет и будет превращена в кирпич». «В интернете ходит очень много разных историй: не обновляйтесь, еще что-то… Но знаете, если вдруг случайно Android и iOS захотят запретить операционные системы и заблокировать их, не обновлять, а именно заблокировать, кто-то спасется, но если основная масса выпадет и будет превращена в кирпич, то, к сожалению, спасения не будет», — отметил Клименко в эфире радио Sputnik. Ранее сообщалось, что российская молодежь никак не отреагирует на блокировку Facebook, поскольку данная группа населения практически не пользуется этой социальной сетью. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказала директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. При этом санкции TikTok и Facebook привели к росту аудитории «ВКонтакте». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России возможна блокировка операционных систем iOS и Android. Об этом предупредил владелец интернет-компании LiveInternet, основатель и владелец новостного агрегатора MediaMetric, экс-советник президента РФ Герман Клименко. Он уточнил, что при блокировке системы «масса выпадет и будет превращена в кирпич». «В интернете ходит очень много разных историй: не обновляйтесь, еще что-то… Но знаете, если вдруг случайно Android и iOS захотят запретить операционные системы и заблокировать их, не обновлять, а именно заблокировать, кто-то спасется, но если основная масса выпадет и будет превращена в кирпич, то, к сожалению, спасения не будет», — отметил Клименко в эфире радио Sputnik. Ранее сообщалось, что российская молодежь никак не отреагирует на блокировку Facebook, поскольку данная группа населения практически не пользуется этой социальной сетью. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказала директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. При этом санкции TikTok и Facebook привели к росту аудитории «ВКонтакте».