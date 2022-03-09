Экс-советник Путина предупредил о запрете iOS и Android в России

В России возможна блокировка операционных систем iOS и Android. Об этом предупредил владелец интернет-компании LiveInternet, основатель и владелец новостного агрегатора MediaMetric, экс-советник президента РФ Герман Клименко. Он уточнил, что при блокировке системы «масса выпадет и будет превращена в кирпич».
«В интернете ходит очень много разных историй: не обновляйтесь, еще что-то… Но знаете, если вдруг случайно Android и iOS захотят запретить операционные системы и заблокировать их, не обновлять, а именно заблокировать, кто-то спасется, но если основная масса выпадет и будет превращена в кирпич, то, к сожалению, спасения не будет», — отметил Клименко в эфире радио Sputnik.
Ранее сообщалось, что российская молодежь никак не отреагирует на блокировку Facebook, поскольку данная группа населения практически не пользуется этой социальной сетью. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказала директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. При этом санкции TikTok и Facebook привели к росту аудитории «ВКонтакте».
В России возможна блокировка операционных систем iOS и Android. Об этом предупредил владелец интернет-компании LiveInternet, основатель и владелец новостного агрегатора MediaMetric, экс-советник президента РФ Герман Клименко. Он уточнил, что при блокировке системы «масса выпадет и будет превращена в кирпич». «В интернете ходит очень много разных историй: не обновляйтесь, еще что-то… Но знаете, если вдруг случайно Android и iOS захотят запретить операционные системы и заблокировать их, не обновлять, а именно заблокировать, кто-то спасется, но если основная масса выпадет и будет превращена в кирпич, то, к сожалению, спасения не будет», — отметил Клименко в эфире радио Sputnik. Ранее сообщалось, что российская молодежь никак не отреагирует на блокировку Facebook, поскольку данная группа населения практически не пользуется этой социальной сетью. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказала директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. При этом санкции TikTok и Facebook привели к росту аудитории «ВКонтакте».