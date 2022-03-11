Челябинский миллиардер заявил, что Uniqlo ушла из РФ из-за него. Видео

11 марта 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

По мнению Рыбакова, компания посмотрела его ролик и приняла решение об уходе Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков заявил, что именно из-за его резких высказываний сеть магазинов Uniqlo приняла решение приостановить свою деятельность в России. Бизнесмен считает, что компании должны принимать решения, не опираясь на мнения YouTube-блогеров. «Я постоянно говорю о компаниях, которые остались в России. Вот недавно о Uniqlo говорил, так они заявили, что они все-таки уходят. Появились сведения, что они посмотрели мой выпуск и сказали, что я высказался о них не очень хорошо, поэтому решили уйти из РФ», — заявил Рыбаков в своем ролике на YouTube. Миллиардер добавил, что, его удивило такое решение компании. Он заявил, что если его выпуск на YouTube влияет на решение компаний оставаться в России или нет, это значит, что его влиятельность очень велика. Компания Uniqlo 10 марта приняла решение временно уйти с российского рынка, вопреки своему обещанию остаться. На сайте владельца сети магазинов объяснили приостановку работы рядом трудностей. Магазины этой сети действовали в Перми и Екатеринбурге. После объявления об их предстоящем закрытии в торговые залы выстроились огромные очереди. Ранее Рыбаков заявил о своем решении помочь российским предпринимателям в сфере недвижимости. Он сообщил, что выделил на помощь 3 млрд рублей. До лета эта сумма может увеличиться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков заявил, что именно из-за его резких высказываний сеть магазинов Uniqlo приняла решение приостановить свою деятельность в России. Бизнесмен считает, что компании должны принимать решения, не опираясь на мнения YouTube-блогеров. «Я постоянно говорю о компаниях, которые остались в России. Вот недавно о Uniqlo говорил, так они заявили, что они все-таки уходят. Появились сведения, что они посмотрели мой выпуск и сказали, что я высказался о них не очень хорошо, поэтому решили уйти из РФ», — заявил Рыбаков в своем ролике на YouTube. Миллиардер добавил, что, его удивило такое решение компании. Он заявил, что если его выпуск на YouTube влияет на решение компаний оставаться в России или нет, это значит, что его влиятельность очень велика. Компания Uniqlo 10 марта приняла решение временно уйти с российского рынка, вопреки своему обещанию остаться. На сайте владельца сети магазинов объяснили приостановку работы рядом трудностей. Магазины этой сети действовали в Перми и Екатеринбурге. После объявления об их предстоящем закрытии в торговые залы выстроились огромные очереди. Ранее Рыбаков заявил о своем решении помочь российским предпринимателям в сфере недвижимости. Он сообщил, что выделил на помощь 3 млрд рублей. До лета эта сумма может увеличиться.