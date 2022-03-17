17 марта 2022

Россия и Белоруссия отменяют все ограничения на перелеты

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Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, портрет, мишустин михаил
Мишустин назвал Россию и Беларусь братскими странами Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия и Белоруссия отменяют все ограничения на перелеты. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии снимаются с полуночи 18 марта», — сказал Мишустин во время заседания правительства РФ, трансляция которого велась на «России 24». Он отметил, что свобода передвижения людей важна с точки зрения торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между братскими народами двух стран.

Ранее из-за сложившейся обстановки в мире авиакомпании перестали летать по многим направлениям. В ходе западных санкций в ответ на спецоперацию России страны ЕС запретили российским самолетам летать в европейском небе. В ответ Росавиация запретила пересекать воздушную границу для 36 стран. В связи с чем «Уральские авиалинии» лишились своих международных программ.

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Россия и Белоруссия отменяют все ограничения на перелеты. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии снимаются с полуночи 18 марта», — сказал Мишустин во время заседания правительства РФ, трансляция которого велась на «России 24». Он отметил, что свобода передвижения людей важна с точки зрения торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между братскими народами двух стран. Ранее из-за сложившейся обстановки в мире авиакомпании перестали летать по многим направлениям. В ходе западных санкций в ответ на спецоперацию России страны ЕС запретили российским самолетам летать в европейском небе. В ответ Росавиация запретила пересекать воздушную границу для 36 стран. В связи с чем «Уральские авиалинии» лишились своих международных программ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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