Россия и Белоруссия отменяют все ограничения на перелеты

17 марта 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Мишустин назвал Россию и Беларусь братскими странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия и Белоруссия отменяют все ограничения на перелеты. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии снимаются с полуночи 18 марта», — сказал Мишустин во время заседания правительства РФ, трансляция которого велась на «России 24». Он отметил, что свобода передвижения людей важна с точки зрения торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между братскими народами двух стран. Ранее из-за сложившейся обстановки в мире авиакомпании перестали летать по многим направлениям. В ходе западных санкций в ответ на спецоперацию России страны ЕС запретили российским самолетам летать в европейском небе. В ответ Росавиация запретила пересекать воздушную границу для 36 стран. В связи с чем «Уральские авиалинии» лишились своих международных программ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия и Белоруссия отменяют все ограничения на перелеты. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии снимаются с полуночи 18 марта», — сказал Мишустин во время заседания правительства РФ, трансляция которого велась на «России 24». Он отметил, что свобода передвижения людей важна с точки зрения торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между братскими народами двух стран. Ранее из-за сложившейся обстановки в мире авиакомпании перестали летать по многим направлениям. В ходе западных санкций в ответ на спецоперацию России страны ЕС запретили российским самолетам летать в европейском небе. В ответ Росавиация запретила пересекать воздушную границу для 36 стран. В связи с чем «Уральские авиалинии» лишились своих международных программ.