Федеральные каналы разобрали фейк иноСМИ, созданный из фото URA.RU

21 марта 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Первый канал и НТВ показали, как снимок URA.RU стал инструментом информационной войны скриншот Первого канала новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские телеканалы в аналитических выпусках разобрали фейк, который был создан на основе снимка фотокорреспондента URA.RU из Донецка. В эфире НТВ и Первого канала 20 марта была продемонстрирована публикация итальянской газеты La Stampa с фотографией фотокорреспондента агентства Эдуарда Корниенко. В «Итогах недели» от НТВ была продемонстрирована первая полоса итальянской газеты La Stampa со снимком журналиста URA.RU. Фотографией была проиллюстрирована статья об якобы нанесенном 14 марта ударе тактической ракетой «Точка У» по Киеву, в результате которой погибли мирные жители. Это в эфире НТВ опровергал итальянский журналист Джорджио Бьянко, который также рассказал, что пытался безуспешно пытался доказать редактору La Stampa, что ракета была запущена украинской стороной и жертвами стали жители Донецка — 20 человек погибло, девять — ранено. Об этом же сообщалось в программе «АнтиФейк» на Первом канале. Снимок Эдуарда Корниенко стал инструментом информационной кампании, которую ведут западные СМИ, освещая специальную военную операции России на Украине. Во всех случаях фотография, на которой были построены фейковые новости, была использована без разрешения редакции. Спецоперация на Украине проводится вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские телеканалы в аналитических выпусках разобрали фейк, который был создан на основе снимка фотокорреспондента URA.RU из Донецка. В эфире НТВ и Первого канала 20 марта была продемонстрирована публикация итальянской газеты La Stampa с фотографией фотокорреспондента агентства Эдуарда Корниенко. В «Итогах недели» от НТВ была продемонстрирована первая полоса итальянской газеты La Stampa со снимком журналиста URA.RU. Фотографией была проиллюстрирована статья об якобы нанесенном 14 марта ударе тактической ракетой «Точка У» по Киеву, в результате которой погибли мирные жители. Это в эфире НТВ опровергал итальянский журналист Джорджио Бьянко, который также рассказал, что пытался безуспешно пытался доказать редактору La Stampa, что ракета была запущена украинской стороной и жертвами стали жители Донецка — 20 человек погибло, девять — ранено. Об этом же сообщалось в программе «АнтиФейк» на Первом канале. Снимок Эдуарда Корниенко стал инструментом информационной кампании, которую ведут западные СМИ, освещая специальную военную операции России на Украине. Во всех случаях фотография, на которой были построены фейковые новости, была использована без разрешения редакции. Спецоперация на Украине проводится вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид».